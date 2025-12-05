Назад 05.12.25, 08:42 Средний класс без уверенности: Эстония теряет не деньги, а чувство опоры В Эстонии неравенство доходов остается одним из самых высоких в Евросоюзе, но дело даже не в статистике. Средний класс вроде бы не исчезает, но утрачивает главное – уверенность в завтрашнем дне. Он уже не опора экономики, а слой тревожных: тех, кто еще держится, но не верит, что надолго, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.

Андрей Деменков.

Foto: Личный архив

На поверхности все выглядит благополучно. Средняя зарплата перевалила за две тысячи евро брутто, безработица умеренная, занятость высокая. Но за этими цифрами стоит нарастающая неустойчивость.

По данным Eurostat, разрыв между доходами 20% самых богатых и 20% самых бедных в Эстонии составляет около 5 к 1 – значительно выше, чем в Финляндии или Чехии. Это уже не северная модель, а скорее южноевропейская, с более выраженной пропастью между слоями.

И самое важное – два уровня анализа дают два разных ответа на вопрос о состоянии среднего класса.

Доля оптимистов сокращается. Домохозяйства живут в режиме обороны: не тратят, не рискуют, не планируют. Но экономика, в которой средний класс больше не является мотором, а лишь выжидающим большинством, не может развиваться устойчиво.

Эстония начинает повторять западный тренд working worried – «работающие в тревоге». Люди с доходом выше среднего, но с постоянным страхом потерять привычный уровень.

Все заметнее становится разница между поколениями. Старшее воспринимало ипотеку как признак роста. Для молодых же – это долговая ловушка. Все больше тридцатилетних предпочитают аренду не потому, что бедны, а потому что не видят смысла связываться с долгами в непредсказуемой среде.

Молодые рациональны, но пессимистичны. Они не верят в социальный лифт, и сама идея среднего класса утрачивает привлекательность. Если нет перспективы роста — нет и внутренней идентичности.

Государство признает проблему, но лечит симптомы

Отмена налогового горба и снижение подоходного налога – шаг в правильном направлении. Это признание того, что средний слой задыхается. Но выигрыш в несколько десятков евро в месяц для типичного налогоплательщика не меняет базовой уязвимости, которая сформировалась не из-за налогов, а из-за общей нестабильности.

Главная ошибка – лечить симптом, а не источник. Проблема среднего класса не в размере налогов, а в том, что правила слишком часто и резко меняются, а обязательные расходы растут быстрее доходов.

Чтобы вернуть среднему классу устойчивость, нужны не косметические меры, а системный подход.

Предсказуемость правил как базовая ценность. Любые значимые изменения в налогах, коммунальных платежах и условиях кредитов должны вступать в силу с лагом 18-24 месяца. Это простая мера, но она дает людям главное – возможность планировать.

Стабилизация ипотек и коммуналки. Речь не о тотальном субсидировании, а о праве временно фиксировать ставку; безштрафном удлинении срока кредита; адресной поддержке семей, у которых платежи выросли быстрее доходов; справедливой модели энергетических тарифов (дешевле базовый объем, рыночная цена – сверху).

Помощь в создании финансовой подушки. Средний класс остается беззащитным, пока у него нет резерва хотя бы на несколько месяцев. Решения известны: льготы для долгосрочных депозитов; поощрение регулярных накоплений; специальные сберегательные счета для семей с детьми.

Снижение стоимости жизни, а не только налогов. Поддержка медленных, но важных реформ: уменьшение доплат в медицине; доступные энергосберегающие программы для старого жилья; разумная политика муниципальных сборов. Это куда важнее для уверенности, чем очередные –2% по подоходному налогу.

Потерянное равновесие

Эстония не беднеет – она теряет опору. Средний класс становится шире по самоощущению, но тоньше по реальной устойчивости. Это опасное расхождение между тем, как люди себя видят, и тем, как они живут.

Когда-то именно эта группа обеспечивала налоговую базу, потребление и общественное согласие. Сегодня она первой реагирует на кризис и последней восстанавливается.

Страна без уверенного среднего класса перестает быть устойчивой. Экономику можно модернизировать, реформировать, цифровизировать. Но вернуть чувство стабильности – куда труднее. Пока этого не произойдет, любые налоговые коррекции будут всего лишь временной перевязкой на системной ране.