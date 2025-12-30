Назад 30.12.25, 19:27 «Нарвская газета» сменила владельца: издание приобрел собственник Tribuna.ee Собственником «Нарвской газеты» стал владелец и шеф-редактор портала Tribuna.ee Леонид Цингиссер. Договор о покупке издания был подписан сегодня, 30 декабря.

Редакция «Нарвской газеты» отмечала 25-й день рождения компании Prospekt-Media в 2024 году.

Сделку заключил Леонид Цингиссер, возглавляющий MTÜ Tribune. Организация работает в Эстонии уже 16 лет. Как указано в разделе «О редакции» на сайте портала, Tribuna.ee создан для публикации общественно значимой информации, не является пропагандистским ресурсом какого-либо государства и действует в соответствии с этическим кодексом журналистики и законодательством Эстонской Республики. Портал также является членом Всемирной ассоциации русской прессы. Согласно годовому отчету за 2024 год, средняя численность сотрудников MTÜ Tribune составляла два человека, пишет портал rus.delfi.ee

Бывший собственник издания, Татьяна Завьялова, представляющая фирму Prospekt-Media, отметила, что передача газеты новому владельцу сопровождается серьезными ожиданиями. По ее словам, остается вопрос, сможет ли новый собственник уделять проекту столько же личного внимания и усилий, сколько сегодняшняя команда. В то же время Завьялова выразила надежду на профессионализм и самостоятельность редакционного коллектива.

Проект Propastop сообщает о Леониде Цингиссере, что он в начале 2000-х годов играл заметную роль в Таллиннском городском собрании и местной политике. В 2017 году Цингиссер баллотировался по избирательному списку Эдгара Сависаара и Урмаса Сыырумаа «Tegus Tallinn». На прошедших муниципальных выборах в этом году Цингиссер баллотировался в Таллинне от списка партии Koos. Он вел активную избирательную кампанию через свой новостной портал Tribuna.ee и работавшую тогда Facebook-группу Таллиннцы.

Она подчеркнула, что «Нарвская газета» передается в хорошем состоянии, а читатели положительно оценивают содержание издания и его роль в городской жизни. Среди ожиданий от нового владельца Завьялова назвала возможный рост заработных плат журналистов и дальнейшее развитие проекта. По ее словам, редакция уже обновила макет и логотип, и сегодня газета выглядит современной, однако развитие не может строиться исключительно на энтузиазме.

В начале ноября этого года «Деловые ведомости» писали , что владельцы «Нарвской газеты» объявили о начале поиска для издания нового хозяина и предупредили городские власти и Министерство внутренних дел Эстонии о риске закрытия.

После публичного объявления осенью этого года редакция получила девять предложений от потенциальных покупателей. 23 декабря газета объявила подписку на 2025 год.

По итогам переговоров был выбран покупатель из профессиональной издательской среды, что позволило сохранить как печатное издание, так и сайт gazeta.ee. Планируется, что редакционный коллектив продолжит работу в прежнем составе. При этом журналисты пока не комментировали, намерены ли они оставаться в редакции под руководством нового собственника. Одновременно издание начало поиск сотрудника, который будет отвечать за рекламные продажи в газете и на портале.