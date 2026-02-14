Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,15%907,65
  • OMX Tallinn0,01%2 078,67
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,42%10 446,35
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,63
  14.02.26, 10:41

Население ЕС стало старше: медианный возраст в Эстонии — 42,9 года

К 1 января 2025 года медианный возраст жителей Европейского союза составил 44,9 года — то есть половина населения ЕС была старше этой отметки, а половина моложе.
За десятилетие показатель заметно увеличился: по сравнению с 2015 годом медианный возраст в ЕС вырос на 2,1 года — с 42,8 до 44,9 года, следует из данных статистической службы Евросоюза Eurostat.
Почти во всех странах ЕС за этот период был зафиксирован рост медианного возраста. Эстония также вошла в их число: там показатель за 10 лет увеличился примерно на полтора года. На январь 2025 года медианный возраст населения Эстонии достиг 42,9 года, что остается ниже среднего уровня по Евросоюзу, передает rus.err.ee.
Минимальное значение среди стран ЕС было отмечено в Ирландии — 39,6 года. Самый высокий медианный возраст зафиксировали в Италии, где он достиг 49,1 года.

Кроме того, в среднем по ЕС медианный возраст коренного населения оказался на 2,1 года выше, чем у людей, родившихся за пределами страны проживания: 45,2 года против 43,1 года.
