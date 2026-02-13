Таллинн расторгает договор на проектирование Таллиннской больницы

В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.