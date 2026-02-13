Таллинн расторгает договор на проектирование Таллиннской больницы

«При инвестициях такого масштаба крайне важно, чтобы модель финансирования и финансовые рамки были четко определены и согласованы. К сожалению, на сегодняшний день такой ясности нет», – заявил мэр Таллинна Пеэтер Раудсепп.
Foto: Tallinna linnavalitsus
По сообщению мэрии, решение связано с отсутствием модели финансирования проекта и официальной позицией государства по поводу финансирования будущей больничной инфраструктуры.
