Среди безработных выросла доля молодежи и женщин

В этом году число зарегистрированных безработных в Эстонии оказалось ниже, чем в два предыдущих года. Сократилась доля людей, не владеющих эстонским языком, а также тех, кто длительное время оставался без работы. Вместе с тем среди безработных увеличилась доля молодежи и женщин, показывают данные Кассы по безработице.
- Вакансий в этом году было несколько больше, чем в прошлом.
- Foto: Raul Mee
В начале года на учете в Кассе по безработице состояли 49 100 человек, а в конце декабря – 44 700. Самый низкий показатель был зафиксирован в начале ноября – 42 133 человека. В течение года резких колебаний не наблюдалось, а число безработных превышало 50 000 человек лишь с конца января до середины марта. Максимум был достигнут в последний день февраля, когда зарегистрированными безработными числились 51 003 человека.
По итогам года число безработных сократилось на 8,4 процента и снизилось во всех уездах, наиболее заметно – в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа. Средний уровень зарегистрированной безработицы составил 6,5 процента против 7,1 процента годом ранее и 7,4 процента в 2023 году.
Число людей, вставших на учет после сокращений, немного уменьшилось: с января по конец ноября 14 процентов новых безработных были уволены в связи с сокращением, главным образом в обрабатывающей промышленности, а также в оптовой и розничной торговле. Сократилось и количество уведомлений о коллективных сокращениях – их подали 92 работодателя, а под сокращения попали около 2200 работников.
Статья продолжается после рекламы
Вакансий в этом году было несколько больше, чем в прошлом, прежде всего в строительстве и обрабатывающей промышленности, однако их по-прежнему меньше, чем в доковидный период 2018-2019 годов. Время возвращения к работе также сократилось: половина трудоустроившихся находились на учете менее 122 дней. Согласно прогнозу Кассы по безработице, в следующем году среднее число безработных должно снизиться до 45 600 человек.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Из Эстонской кассы по безработице уходит член правления Сирлис Сымер-Кулль, ее последний рабочий день – накануне Рождества.
С 2026 года в Эстонии изменятся ставки социального налога, в связи с чем нужно учесть некоторые моменты при его расчете для работников с частичной трудоспособностью. А из-за отмены «налогового горба» людей, получающих пособие на трудоспособность, беспокоит вопрос, не уменьшится ли сумма пособия. В этих нюансах помогли разобраться налоговые специалисты.
По состоянию на конец ноября зарегистрированных безработных стало на 4100 человек меньше, чем год назад. В то же время коллективные сокращения в ноябре затронули больше работников, чем годом ранее.
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.