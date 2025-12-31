Деловые ведомости
  OMX Baltic0,73%309,88
  OMX Riga0,02%925,61
  OMX Tallinn0,98%2 052,28
  OMX Vilnius0,45%1 337,8
  S&P 500−0,14%6 896,24
  DOW 30−0,2%48 367,06
  Nasdaq −0,24%23 419,08
  FTSE 100−0,12%9 928,82
  Nikkei 225−0,37%50 339,48
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,14
  EUR/RUB0,00%96,05
Среди безработных выросла доля молодежи и женщин

В этом году число зарегистрированных безработных в Эстонии оказалось ниже, чем в два предыдущих года. Сократилась доля людей, не владеющих эстонским языком, а также тех, кто длительное время оставался без работы. Вместе с тем среди безработных увеличилась доля молодежи и женщин, показывают данные Кассы по безработице.
Вакансий в этом году было несколько больше, чем в прошлом.
  • Вакансий в этом году было несколько больше, чем в прошлом.
  • Foto: Raul Mee
В начале года на учете в Кассе по безработице состояли 49 100 человек, а в конце декабря – 44 700. Самый низкий показатель был зафиксирован в начале ноября – 42 133 человека. В течение года резких колебаний не наблюдалось, а число безработных превышало 50 000 человек лишь с конца января до середины марта. Максимум был достигнут в последний день февраля, когда зарегистрированными безработными числились 51 003 человека.
По итогам года число безработных сократилось на 8,4 процента и снизилось во всех уездах, наиболее заметно – в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа. Средний уровень зарегистрированной безработицы составил 6,5 процента против 7,1 процента годом ранее и 7,4 процента в 2023 году.
Число людей, вставших на учет после сокращений, немного уменьшилось: с января по конец ноября 14 процентов новых безработных были уволены в связи с сокращением, главным образом в обрабатывающей промышленности, а также в оптовой и розничной торговле. Сократилось и количество уведомлений о коллективных сокращениях – их подали 92 работодателя, а под сокращения попали около 2200 работников.

Статья продолжается после рекламы

Вакансий в этом году было несколько больше, чем в прошлом, прежде всего в строительстве и обрабатывающей промышленности, однако их по-прежнему меньше, чем в доковидный период 2018-2019 годов. Время возвращения к работе также сократилось: половина трудоустроившихся находились на учете менее 122 дней. Согласно прогнозу Кассы по безработице, в следующем году среднее число безработных должно снизиться до 45 600 человек.
