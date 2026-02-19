В Кохтла-Ярве сносят заброшенное общежитие: на его месте хотят построить отель с детским центром

В ближайшие дни в Кохтла-Ярве начнется снос заброшенного бывшего общежития на Ярвекюла теэ. Владельцы участка планируют освободить площадку под новый проект – отель и детский развлекательный центр.
По словам члена правления L-Man Management Инги Лейнеманн, экспертиза показала, что здание непригодно для использования и ремонт стал бы пустой тратой денег, поэтому его решили снести, передает «Северное побережье».
Компания подала заявку на инициирование детальной планировки: на участке планируется новое четырехэтажное многофункциональное коммерческое здание высотой до 20 метров, допускается до 16 квартир.
Лейнеманн говорит, что в будущем там видит прежде всего семейный отель с тематическим центром для детей – «что-то вроде “Legoland” или чего-то подобного за рубежом». В горуправе Кохтла-Ярве сообщили, что 5 февраля заключили договор с архитектурным бюро Nafta на составление детальной планировки, а, поскольку она меняет общую планировку города, документ предстоит утверждать городскому собранию.
