Назад 19.02.26, 09:53 В Кохтла-Ярве сносят заброшенное общежитие: на его месте хотят построить отель с детским центром В ближайшие дни в Кохтла-Ярве начнется снос заброшенного бывшего общежития на Ярвекюла теэ. Владельцы участка планируют освободить площадку под новый проект – отель и детский развлекательный центр.

Снос здания в Кохтла-Ярве, фото иллюстративное.

Foto: Õhtuleht

По словам члена правления L-Man Management Инги Лейнеманн, экспертиза показала, что здание непригодно для использования и ремонт стал бы пустой тратой денег, поэтому его решили снести, передает «Северное побережье».

Компания подала заявку на инициирование детальной планировки: на участке планируется новое четырехэтажное многофункциональное коммерческое здание высотой до 20 метров, допускается до 16 квартир.

Лейнеманн говорит, что в будущем там видит прежде всего семейный отель с тематическим центром для детей – «что-то вроде “Legoland” или чего-то подобного за рубежом». В горуправе Кохтла-Ярве сообщили, что 5 февраля заключили договор с архитектурным бюро Nafta на составление детальной планировки, а, поскольку она меняет общую планировку города, документ предстоит утверждать городскому собранию.