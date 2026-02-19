Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,51%319,47
  • OMX Riga−0,42%900,53
  • OMX Tallinn0,56%2 092,92
  • OMX Vilnius−0,04%1 411,43
  • S&P 5000,56%6 881,31
  • DOW 300,26%49 662,66
  • Nasdaq 0,78%22 753,64
  • FTSE 100−0,67%10 614,81
  • Nikkei 2250,57%57 467,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,5
  19.02.26, 09:53

В Кохтла-Ярве сносят заброшенное общежитие: на его месте хотят построить отель с детским центром

В ближайшие дни в Кохтла-Ярве начнется снос заброшенного бывшего общежития на Ярвекюла теэ. Владельцы участка планируют освободить площадку под новый проект – отель и детский развлекательный центр.
По словам члена правления L-Man Management Инги Лейнеманн, экспертиза показала, что здание непригодно для использования и ремонт стал бы пустой тратой денег, поэтому его решили снести, передает «Северное побережье».
Компания подала заявку на инициирование детальной планировки: на участке планируется новое четырехэтажное многофункциональное коммерческое здание высотой до 20 метров, допускается до 16 квартир.
Лейнеманн говорит, что в будущем там видит прежде всего семейный отель с тематическим центром для детей – «что-то вроде “Legoland” или чего-то подобного за рубежом». В горуправе Кохтла-Ярве сообщили, что 5 февраля заключили договор с архитектурным бюро Nafta на составление детальной планировки, а, поскольку она меняет общую планировку города, документ предстоит утверждать городскому собранию.

