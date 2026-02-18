Секрет успеха шестикратной компании-газели — в простоте
Секрет успеха Evocon — компании, которая уже шесть раз становилась газелью и поставляет программное обеспечение для производства, — в простоте, признался менеджер по продукции и сооснователь компании Мартин Ляэтс.
Какие экономические, технологические и кадровые тренды будут формировать предпринимательскую среду Эстонии в ближайшие годы? На панели Конгресса газелей обсудили важную тему: как амбициозные предприниматели могут расти, адаптироваться и оставаться конкурентоспособными в ближайшие годы.
В этом году звания быстро развивающихся фирм-газелей удостоились почти 1300 компаний. Хотя традиционно в ТОПе много бизнесов из Харьюмаа, самые исключительные результаты на этот раз показали деловые люди Сааремаа.
Попасть в ТОП газелей, то есть в число быстрорастущих компаний, довольно сложно, но особую гордость и признание заслуживают те, кто смог поддержать высокий темп роста на протяжении нескольких лет подряд.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.