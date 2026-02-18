Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,21%318,52
  • OMX Riga0,09%905,13
  • OMX Tallinn0,28%2 081,32
  • OMX Vilnius−0,02%1 411,82
  • S&P 5000,82%6 899,41
  • DOW 300,66%49 859,6
  • Nasdaq 1,2%22 849,78
  • FTSE 1001,34%10 697,67
  • Nikkei 2251,02%57 143,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  • 18.02.26, 17:45

Секрет успеха шестикратной компании-газели — в простоте

Секрет успеха Evocon — компании, которая уже шесть раз становилась газелью и поставляет программное обеспечение для производства, — в простоте, признался менеджер по продукции и сооснователь компании Мартин Ляэтс.
Менеджер по продукции и сооснователь Evocon Мартин Ляэтс сказал, что для них клиенты — это фундамент и одновременно самые большие фанаты.
  • Менеджер по продукции и сооснователь Evocon Мартин Ляэтс сказал, что для них клиенты — это фундамент и одновременно самые большие фанаты.
  • Foto: Andras Kralla
«Чтобы решение было простым, процессы — простыми. Ключ в простоте», – подчеркнул Ляэтс на Конгрессе газелей.
