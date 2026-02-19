Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,59%319,72
  • OMX Riga0,05%904,74
  • OMX Tallinn0,67%2 095,2
  • OMX Vilnius0,00%1 412,06
  • S&P 5000,56%6 881,31
  • DOW 300,26%49 662,66
  • Nasdaq 0,78%22 753,64
  • FTSE 100−0,57%10 625,31
  • Nikkei 2250,57%57 467,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,44
  • OMX Baltic0,59%319,72
  • OMX Riga0,05%904,74
  • OMX Tallinn0,67%2 095,2
  • OMX Vilnius0,00%1 412,06
  • S&P 5000,56%6 881,31
  • DOW 300,26%49 662,66
  • Nasdaq 0,78%22 753,64
  • FTSE 100−0,57%10 625,31
  • Nikkei 2250,57%57 467,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,44
  • 19.02.26, 10:08

Bigbank сообщил о росте чистой прибыли

Bigbank сообщил о чистой прибыли за 2025 год в размере 37,9 млн евро, что на 17% больше, чем годом ранее. Собственный капитал на конец года составил 299,4 млн евро, объем баланса – 3,3 млрд евро.
По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, 2025 год стал для банка годом устойчивого роста и высоких финансовых результатов.
  • По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, 2025 год стал для банка годом устойчивого роста и высоких финансовых результатов.
  • Foto: Andras Kralla
Кредитный портфель группы к концу года достиг 2,7 млрд евро, увеличившись за год на 511 млн евро (+23%). Рост был связан главным образом с жилищным и бизнес-кредитованием: портфель бизнес-кредитов вырос до 1,0 млрд евро, портфель жилищных кредитов – до 820 млн евро, при этом портфель потребительских кредитов сократился до 854 млн евро, в том числе на фоне продажи в ноябре кредитного портфеля шведского филиала на 20 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.01.26, 17:51
Главный экономист Bigbank: инфляция замедляется, кредиты дорожать не будут
Согласно свежему экономическому прогнозу Bigbank, в этом году ВВП Эстонии вырастет на 2,3%, индекс потребительских цен повысится на 3,2%, уровень безработицы составит 7,1%, а средняя брутто-зарплата – 2230 евро. Шестимесячную ставку Euribor, на которой основано большинство жилищных кредитов в Эстонии, банк прогнозирует к концу года на уровне 2,15%.
Новости
  • 12.12.25, 19:05
Банки не хотят отвечать за мошенников. «Люди утратят бдительность»
Согласно заключенной в ЕС договоренности, банки должны будут начать нести ответственность за нанесенный мошенниками ущерб. При этом Эстонский банковский союз опасается, что такие изменения лишат людей бдительности в защите своих средств и приведут лишь к росту числа мошенничеств.
Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
Компания Pambos Holding, связанная с бывшим мэром Таллинна и политиком партии «Отечество» Тынисом Пальтсом, не подала отчетность и получила штраф от регистрационного отделения Тартуского уездного суда. Кроме того, компания также является фигурантом уголовного расследования.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности
Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
2
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
3
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
4
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
5
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
6
ТОП
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu

Последние новости

Биржа
  • 19.02.26, 11:08
Harju Elekter увеличила прибыль и планирует выплатить рекордные дивиденды
Новости
  • 19.02.26, 10:08
Bigbank сообщил о росте чистой прибыли
Новости
  • 19.02.26, 09:53
В Кохтла-Ярве сносят заброшенное общежитие: на его месте хотят построить отель с детским центром
Новости
  • 19.02.26, 08:44
Срыв переговоров и напряженность на Ближнем Востоке поднимают цены на нефть
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
“По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала”
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Новости
  • 18.02.26, 18:51
Рост не вовремя, но на полных оборотах: как небольшой завод электроники в Раквере экспортирует на другой конец света
Новости
  • 18.02.26, 17:45
Секрет успеха шестикратной компании-газели — в простоте

Сейчас в фокусе

Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
По мнению топ-менеджера Мариэлль Тойгер, лучшим кофе является известный финский Juhla Mokka.
Эпицентр
  • 18.02.26, 11:15
18 лет, 8 ролей, 13 стран. Эстонка вошла в число самых влиятельных топ-менеджеров Северных стран
Эльконд Либман.
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
Генеральный директор AS Mass Сийм Кирсипуу (слева) снял стропильный венок с нового здания компании. Рядом – проектный руководитель компании Mapri Ehitus Мадис Рейнлоо.
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
Компания E-Piim Tootmine, управляющая заводом по производству E-Piim в Пайде, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве, поскольку попытки найти решение проблем с ликвидностью зашли в тупик.
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
Фрагмент карты сети RETN.
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026