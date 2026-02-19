Bigbank сообщил о росте чистой прибыли

По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, 2025 год стал для банка годом устойчивого роста и высоких финансовых результатов.
Foto: Andras Kralla
Кредитный портфель группы к концу года достиг 2,7 млрд евро, увеличившись за год на 511 млн евро (+23%). Рост был связан главным образом с жилищным и бизнес-кредитованием: портфель бизнес-кредитов вырос до 1,0 млрд евро, портфель жилищных кредитов – до 820 млн евро, при этом портфель потребительских кредитов сократился до 854 млн евро, в том числе на фоне продажи в ноябре кредитного портфеля шведского филиала на 20 млн евро.
Согласно свежему экономическому прогнозу Bigbank, в этом году ВВП Эстонии вырастет на 2,3%, индекс потребительских цен повысится на 3,2%, уровень безработицы составит 7,1%, а средняя брутто-зарплата – 2230 евро. Шестимесячную ставку Euribor, на которой основано большинство жилищных кредитов в Эстонии, банк прогнозирует к концу года на уровне 2,15%.
