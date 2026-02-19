Назад 19.02.26, 10:08 Bigbank сообщил о росте чистой прибыли Bigbank сообщил о чистой прибыли за 2025 год в размере 37,9 млн евро, что на 17% больше, чем годом ранее. Собственный капитал на конец года составил 299,4 млн евро, объем баланса – 3,3 млрд евро.

По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, 2025 год стал для банка годом устойчивого роста и высоких финансовых результатов.

Foto: Andras Kralla

Кредитный портфель группы к концу года достиг 2,7 млрд евро, увеличившись за год на 511 млн евро (+23%). Рост был связан главным образом с жилищным и бизнес-кредитованием: портфель бизнес-кредитов вырос до 1,0 млрд евро, портфель жилищных кредитов – до 820 млн евро, при этом портфель потребительских кредитов сократился до 854 млн евро, в том числе на фоне продажи в ноябре кредитного портфеля шведского филиала на 20 млн евро.