Назад 19.02.26, 06:00 Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу Кафе авторского стритфуда SHO в Ласнамяэ прекратит работу после полутора лет существования. По словам украинской основательницы, заведению удалось завоевать благодарную аудиторию в Таллинне в целом, но локальный трафик в квартале Котка-Калевипоя оказался ниже оптимистичного прогноза.

Концепция авторских хот-догов SHO, вдохновленная Одессой, родным городом основательницы кафе, многим понравилась в Эстонии, но выбранная локация не оставляет потенциала для роста, говорит она.

Foto: SHO

Яркий киоск кафе SHO, расписанный граффити, сразу бросается в глаза пересекающим ласнамяэскую «канаву» по мосту Линдакиви. Заведение с хот-догами, бургерами и другим стритфудом по авторским рецептам открылось в сентябре 2024 года, но сейчас, по словам основательницы SHO, Виктории Алексеенко, владелец киоска ищет для него покупателя или нового арендатора. До тех пор пока сделка не заключена, кафе продолжает работу, но принципиальное решение о закрытии уже принято: «Совместно с партнером, собственником киоска, мы решили: он сдает или продает помещение с оборудованием, а я ставлю проект на паузу и открыта к диалогу, если появится стратегический партнер».

По словам Алексеенко, прошедшие 17 месяцев позволили хорошенько протестировать локацию, но не окупить вложения, и развивать кафе дальше, наращивая масштаб бизнеса, невозможно.

Хот-доги с душой и без души

Статья продолжается после рекламы

Предпринимательница родом из Одессы оказалась в Эстонии шесть лет назад при нестандартных обстоятельствах – Алексеенко приехала в город Валга на несколько дней, чтобы навестить мужа, работавшего там сварщиком. Но вместо этого задержаться пришлось на шесть месяцев – грянул ковидный карантин. Вскоре девушка приняла решение остаться в Эстонии постоянно. Алексеенко работала в нескольких фирмах и на производстве, но здоровье и отсутствие карьерных перспектив на предприятии заставили ее задуматься о собственном деле. Еще в Украине она прошла все карьерные этапы в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса – работала бариста, официанткой, администратором и менеджером в крупной сети ресторанов азиатской кухни. И когда подвернулся шанс открыть свое заведение в Эстонии, Виктория долго не раздумывала. «Все произошло очень быстро – впервые в жизни я не просчитывала все до мелочей. Это было решение из серии: сейчас или никогда, – говорит она. – С владельцем киоска я познакомилась случайно на одном из мероприятий. Я тогда занималась созданием контента, помогала людям с ребрендингом, снимала видео на мероприятиях, работала с мастерами красоты. В беседе он узнал о моем опыте в общепите и спросил, не хочу ли я открыть что-нибудь в его помещении недалеко от моего дома в Ласнамяэ. Я сразу сказала: да, хочу. Было страшно, но если страшно, это сигнал – значит нужно делать». По словам предпринимательницы, ей показалось неинтересным воспроизводить форматы, которые уже работали в Таллинне, источником вдохновения для нее стал знакомый по Одессе ресторан с 11 видами хот-догов. «В Эстонии хот-дог ассоциируется в основном с заправкой: быстро перекусил в дороге и поехал дальше. Вайб дороги, тоже по-своему привлекательный. Но я видела, что это может быть и полноценное блюдо – качественная уличная еда, которой можно наесться, а не думать через полчаса снова, чего бы еще перехватить». По словам Алексеенко, фокус был сделан на качество сосисок, булочек и других компонентов, например, все соусы для хот-догов варят в самом заведении. Второй составляющей концепции стали стандарты гостеприимства, открытая кухня и внимательное общение с гостями. Кража бочки и пропавшие сосиски Предпринимательница не называет конкретный объем вложений в SHO, которые сделала она и партнер-владелец киоска, но запуск аналогичной точки в Таллинне оценивает примерно в 40 000-50 000 евро. На старте отбить вложения и вывести заведение в чистую прибыль она рассчитывала за 18 месяцев, но этот прогноз оказался слишком оптимистичным. Первый месяц работы в 2024 был удачным, но как только в Эстонии начало холодать, поток клиентов снизился. Горячие новости 17.02.26, 14:25 Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии 15.02.26, 15:36 Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок» 18.02.26, 08:26 Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн дополнено KM 02.02.26, 09:17 Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

За время работы кафе киоск пришлось перекрашивать семь раз – его портили граффитисты. В итоге SHO пригласили профессионального граффити-художника, и превратили теги в часть дизайна заведения.

Foto: SHO

«Главная проблема – специфика локации. Поток людей в ней есть, но он не профильный. Это люди, которые идут в магазин или на автобусную остановку. Они не приходят в это место целенаправленно поесть. Для формата стритфуда нужен поток, который обусловлен потреблением пищи. Здесь его не было. Возможно, здесь сработало бы место с едой попроще, подешевле», – размышляет предпринимательница.

Проблемой стали пропавшие сосиски По словам Алексеенко, сосиски подходящего для заведения качества в Эстонии производило предприятие Saaremaa Lihatööstus. После его закрытия, о котором неоднократно писали ДВ и Äripäev, в SHO пробовали использовать полуфабрикаты других производителей – Nõo и Rannarootsi, но получили жалобы от клиентов на потерю привычного вкуса и качества хот-догов. В итоге о мелкосерийном производстве сосисок по подходящему рецепту удалось договориться с семейным мясным производством в Валга. Когда-то для Виктории Алексеенко оно стало первым местом подработки в Эстонии – в карантин она мыла окна на предприятии.

Отчасти выручал успех в социальных сетях, которого удалось добиться SHO. «Сначала мы боялись активно заходить в соцсети. Не понимали, на каком языке говорить и какой вайб зайдет аудитории, – рассказывает Алексеенко. – Все началось с одного вирусного видео – у нас украли бочку со входа. Сама по себе она почти ничего не стоит, просто стилизованный столик у фасада. Нам даже написали письмо на украинском, явно через автопереводчик, в котором требовали “выкуп” – запас сала и “донбасских девствениц”. Мы решили не драматизировать, а обыграть ситуацию в TikTok». Благодаря популярности в Facebook и TikTok в заведение приходили клиенты из Мустамяэ и Ыйсмяэ и даже гости из Финляндии.

Статья продолжается после рекламы

«Они говорили: “Вы постоянно попадаетесь в ленте, мы давно хотели приехать”. Работало сарафанное радио и отзывы в Facebook. Мы получили много положительных отзывов в интернете, и узнаваемость бренда выросла. Но достаточный локальный ежедневный поток это не обеспечило. Соцсети дали узнаваемость и лояльность, но не давали стабильного ежедневного оборота, который нужен для формата стритфуда», – рассказывает она.

Открытая точка – не самоцель

По словам предпринимательницы, на принятие решения о закрытии повлияли, кроме специфики локации, и другие факторы. В частности – высокие комиссии у агрегаторов доставки, которые к тому же не успевали доставлять хот-доги достаточно быстро, чтобы они не остыли, сохранив те же вкусовые качества, что и в заведении. В итоге SHO отказался от работы сначала с Bolt, а затем и с Wolt, и был вынужден инвестировать в собственную доставку. «Качественная упаковка дорожает, налоги растут, цены на сырье растут. Закладывать это в себестоимость – значит повышать цену блюда, а это уже сложно для клиента, – перечисляет трудности Алексеенко. – Работать в общепите становится сложнее. Я это вижу уже минимум три года – и как потребитель, и как человек внутри сферы».

По ее словам, заведение SHO в текущем формате может продолжать работу, но не развиваться и расти. «Для меня важно не само присутствие точки. Для меня важно, чтобы эта точка имела возможность масштабироваться. На данный момент у нас нет для этого ресурса – ни денежного, ни эмоционального, личного. Если ресурса нет, держать точку на последнем дыхании ради того, чтобы она просто была, это не моя стратегия. Я сделала вывод, что лучше поставить на паузу», – говорит предпринимательница.

При этом Алексеенко заявляет, что готова продолжать работу на новом месте, если появятся партнеры для масштабирования, или участвовать в других перспективных ресторанных проектах. «Я чувствую себя предпринимателем. Были моменты выгорания и мысли о том, чтобы вернуться к стабильной зарплате, получать деньги на карту 10-го числа каждого месяца. Но в целом я уже поняла, что могу и хочу делать свои проекты, – подводит она итог 17 месяцев. – Я горжусь тем, что, не имея в Эстонии никакого стартового капитала или имени, смогла придумать концепцию, которая многим понравилась. Это дало мне уверенность и понимание, что нужно просто вовремя делать выводы и принимать решения как бизнесмен. И не брать на себя ответственность за то, чего на самом деле не можешь гарантировать».