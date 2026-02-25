Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,11%318,37
  • OMX Riga−0,15%897,28
  • OMX Tallinn−0,2%2 089,37
  • OMX Vilnius−0,27%1 403,76
  • S&P 5000,77%6 890,07
  • DOW 300,76%49 174,5
  • Nasdaq 1,04%22 863,68
  • FTSE 1000,94%10 781,25
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,01
  • 25.02.26, 09:41

Volta SKAI приступает к размещению следующей серии облигаций

Дочерняя компания девелопера Endover – Volta SKAI – сегодня начинает третье публичное размещение. Базовый объем выпуска облигаций составляет 3,5 млн евро, а предлагаемая процентная ставка – 8,5%.
Volta SKAI приступает к размещению следующей серии облигаций
  • Foto: Endoveri erakogu
Подписка на новые облигации Volta SKAI OÜ начнется сегодня в 10:00 и продлится до 15:30 4 марта. Объем эмиссии составляет 3,5 млн евро с возможностью увеличения до 5 млн евро в случае переподписки.
Похожие статьи

Биржа
  • 09.12.25, 12:11
Компания владельца Endover начинает дополнительный выпуск облигаций
Связанная с Endover компания Volta SKAI объявила о дополнительном выпуске облигаций, в ходе которого планирует привлечь до 4 млн евро.
Биржа
  • 02.09.25, 17:15
Эмиссия облигаций девелопера недвижимости была полностью размещена досрочно
Девелопер недвижимости Endover сообщил об успешном завершении программы выпуска облигаций, общий объем которой составил 14 миллионов евро.
Биржа
  • 16.10.25, 12:58
Эксперты не доверяют новым облигациям: высокие проценты, но скрытые риски
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
Биржа
  • 08.10.25, 13:23
Глава Endover ответил Эркки Раазуке: облигации девелоперов не представляют опасности
По словам нового руководителя Endover Роула Туття, девелопмент недвижимости – это настолько долгий процесс, что выпуск облигаций полностью оправдан.
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

1
Новости
  • 23.02.26, 13:38
Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»
2
Новости
  • 23.02.26, 08:30
Забытое наследие шоколадной индустрии: Эстония должна была стать такой же успешной, как Швейцария и Бельгия
3
Новости
  • 22.02.26, 14:38
В оценках рынка недвижимости заметно резкое противоречие
4
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
5
Новости
  • 22.02.26, 12:25
«Мы уже заплатили за обучение»: почему Apollo Group не боится финского рынка
6
Новости
  • 23.02.26, 14:16
Прокуратура обвиняет трех человек и 12 компаний в крупном отмывании денег

Новости
  • 25.02.26, 11:00
Спа-бизнес под давлением: счет за электроэнергию вырос на 75%
Биржа
  • 25.02.26, 10:25
Infortar резко увеличил оборот и выплатит рекордные дивиденды
Биржа
  • 25.02.26, 09:41
Volta SKAI приступает к размещению следующей серии облигаций
Новости
  • 25.02.26, 08:44
Американский производитель игрушек требует банкротства эстонского партнера и обвиняет его в плагиате
Новости
  • 25.02.26, 06:00
Четыре года «военной экономики»: как Эстония научилась жить без восточного соседа
Новости
  • 24.02.26, 19:00
Алар Карис: будущее зависит от выбора каждого из нас
Новости
  • 24.02.26, 14:26
«Город в городе»: бывшая фабрика Лютера превратится в современный городской квартал
Галерея
Mнения
  • 24.02.26, 13:36
Зюлейха Измайлова: мы рискуем потерять уже второе впустую потраченное десятилетие в энергетике

Пивоварню Põhjala, которая управляет несколькими ресторанами, в 2011 году основали друзья – энтузиасты пива. На фото 2014 года в первом ряду слева направо – основатели Тийт Паананен и Пеэтер Кеэк, на заднем плане хлопочет Грен Ноорметс.
Новости
  • 23.02.26, 13:38
Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»
Представительство Mariine Auto в Таллинне, на улице Веэренни.
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
Иллюстративное фото.
Новости
  • 23.02.26, 14:16
Прокуратура обвиняет трех человек и 12 компаний в крупном отмывании денег
Зюлейха Измайлова: мы рискуем потерять уже второе впустую потраченное десятилетие в энергетике
Mнения
  • 24.02.26, 13:36
Зюлейха Измайлова: мы рискуем потерять уже второе впустую потраченное десятилетие в энергетике
В последние годы участились случаи, когда людей обманом побуждают делать крупные переводы — например, через сообщения или телефонные мошенничества.
Новости
  • 23.02.26, 15:43
Банки получат право приостанавливать подозрительные операции
Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала продолжить работу над ужесточением санкций в отношении России.
Новости
  • 24.02.26, 12:37
Страны ЕС не смогли принять 20-й пакет санкций против России
Сейчас на месте некогда ценного промышленного производства раскинулась пустошь.
Новости
  • 24.02.26, 14:26
«Город в городе»: бывшая фабрика Лютера превратится в современный городской квартал
Галерея
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

