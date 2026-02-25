Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,4%317,46
  • OMX Riga−0,18%897,03
  • OMX Tallinn−0,37%2 085,74
  • OMX Vilnius−0,78%1 396,64
  • S&P 5000,77%6 890,07
  • DOW 300,76%49 174,5
  • Nasdaq 1,04%22 863,68
  • FTSE 1000,97%10 784
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,37
  • OMX Baltic−0,4%317,46
  • OMX Riga−0,18%897,03
  • OMX Tallinn−0,37%2 085,74
  • OMX Vilnius−0,78%1 396,64
  • S&P 5000,77%6 890,07
  • DOW 300,76%49 174,5
  • Nasdaq 1,04%22 863,68
  • FTSE 1000,97%10 784
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,37
  • 25.02.26, 10:25

Infortar резко увеличил оборот и выплатит рекордные дивиденды

Компания по управлению активами Infortar увеличила выручку в прошлом году на 34%, завершив год почти с 72 млн евро чистой прибыли. Дивиденды концерн планирует выплачивать из расчета 3,02 евро на акцию.
«Ключевые направления Infortar внесли значительный вклад, но потенциал для роста, безусловно, остается», – сказал председатель правления Infortar Айн Ханшмидт в биржевом сообщении.
  • «Ключевые направления Infortar внесли значительный вклад, но потенциал для роста, безусловно, остается», – сказал председатель правления Infortar Айн Ханшмидт в биржевом сообщении.
  • Foto: Liis Treimann
В течение прошлого финансового года консолидированная выручка Infortar выросла на 465,23 млн евро и достигла 1 837 млн евро (в 2024 году – 1 371,78 млн евро). Положительный эффект обеспечило включение в группу новых компаний, следует из биржевого сообщения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 09.02.26, 11:58
Активы инвесторов из ТОПа инсайдеров выросли на 220 млн евро. «У местного капитала вновь появилась смелость»
Таллиннская биржа в прошлом году заметно выросла, но портфели самых состоятельных инвесторов из ТОПа инсайдеров не отражают столь резкого роста. Самый большой прирост пришелся на портфель крупного акционера Merko Тоомаса Аннуса.
Биржа
  • 06.02.26, 13:47
ТОП инвестиций биржевых руководителей: портфель Ханшмидта на Таллиннской бирже превысил 197 млн евро
ТОП самых крупных портфелей среди руководителей биржевых компаний на Таллиннской бирже с большим отрывом возглавляет крупнейший акционер Infortar Айн Ханшмидт. В ТОПе представлены инвесторы, ориентирующиеся как на местный рынок, так и на международный технологический сектор.
Интервью
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца
За два года на бирже Infortar увеличила капитал инвесторов почти в два раза. Глава Infortar Мартти Талгре заверяет, что амбиции у них по-прежнему большие, и даже несмотря на то, что в Эстонии все чаще предпочитают искать причины, почему ничего не стоит делать, Infortar это не угрожает.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.02.26, 13:38
Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»
2
Новости
  • 23.02.26, 08:30
Забытое наследие шоколадной индустрии: Эстония должна была стать такой же успешной, как Швейцария и Бельгия
3
Новости
  • 22.02.26, 14:38
В оценках рынка недвижимости заметно резкое противоречие
4
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
5
Новости
  • 22.02.26, 12:25
«Мы уже заплатили за обучение»: почему Apollo Group не боится финского рынка
6
Новости
  • 23.02.26, 14:16
Прокуратура обвиняет трех человек и 12 компаний в крупном отмывании денег

Последние новости

Новости
  • 25.02.26, 13:39
Infortar готовится к расширению: в фокусе – Западная Европа и промышленность
Новости
  • 25.02.26, 13:12
Оборот IKEA в Эстонии вырос до 97 млн евро
Биржа
  • 25.02.26, 12:42
Ignitis повышает дивиденды несмотря на падение прибыли
Новости
  • 25.02.26, 11:00
Спа-бизнес под давлением: счет за электроэнергию вырос на 75%
Биржа
  • 25.02.26, 10:25
Infortar резко увеличил оборот и выплатит рекордные дивиденды
Биржа
  • 25.02.26, 09:41
Volta SKAI приступает к размещению следующей серии облигаций
Новости
  • 25.02.26, 08:44
Американский производитель игрушек требует банкротства эстонского партнера и обвиняет его в плагиате
Новости
  • 25.02.26, 06:00
Четыре года «военной экономики»: как Эстония научилась жить без восточного соседа

Сейчас в фокусе

Пивоварню Põhjala, которая управляет несколькими ресторанами, в 2011 году основали друзья – энтузиасты пива. На фото 2014 года в первом ряду слева направо – основатели Тийт Паананен и Пеэтер Кеэк, на заднем плане хлопочет Грен Ноорметс.
Новости
  • 23.02.26, 13:38
Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»
Представительство Mariine Auto в Таллинне, на улице Веэренни.
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
Иллюстративное фото.
Новости
  • 23.02.26, 14:16
Прокуратура обвиняет трех человек и 12 компаний в крупном отмывании денег
Зюлейха Измайлова: мы рискуем потерять уже второе впустую потраченное десятилетие в энергетике
Mнения
  • 24.02.26, 13:36
Зюлейха Измайлова: мы рискуем потерять уже второе впустую потраченное десятилетие в энергетике
В последние годы участились случаи, когда людей обманом побуждают делать крупные переводы — например, через сообщения или телефонные мошенничества.
Новости
  • 23.02.26, 15:43
Банки получат право приостанавливать подозрительные операции
Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала продолжить работу над ужесточением санкций в отношении России.
Новости
  • 24.02.26, 12:37
Страны ЕС не смогли принять 20-й пакет санкций против России
Сейчас на месте некогда ценного промышленного производства раскинулась пустошь.
Новости
  • 24.02.26, 14:26
«Город в городе»: бывшая фабрика Лютера превратится в современный городской квартал
Галерея
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026