Infortar резко увеличил оборот и выплатит рекордные дивиденды
Компания по управлению активами Infortar увеличила выручку в прошлом году на 34%, завершив год почти с 72 млн евро чистой прибыли. Дивиденды концерн планирует выплачивать из расчета 3,02 евро на акцию.
«Ключевые направления Infortar внесли значительный вклад, но потенциал для роста, безусловно, остается», – сказал председатель правления Infortar Айн Ханшмидт в биржевом сообщении.
В течение прошлого финансового года консолидированная выручка Infortar выросла на 465,23 млн евро и достигла 1 837 млн евро (в 2024 году – 1 371,78 млн евро). Положительный эффект обеспечило включение в группу новых компаний, следует из биржевого сообщения.
