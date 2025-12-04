Страх перед провалом бюджета. Вырклаэв: нам сказали поддержать снижение налога на азартные игры

Юрген Лиги: контроль за ущербом – это моя ответственность

Партия «Ээсти 200» включила в коалиционное соглашение обещание снизить налог на азартные игры для онлайн-казино и тем самым привлечь больше денег в эстонский спорт и культуру. Пока этот план основан лишь на оптимистичной оценке лоббистов.