Страх перед провалом бюджета. Вырклаэв: нам сказали поддержать снижение налога на азартные игры
По словам депутата Рийгикогу Марта Вырклаэва, в Партии реформ обсуждалось, что необходимо проголосовать за снижение налога на азартные игры, иначе не удастся принять государственный бюджет, и коалиция распадется.
Юрген Лиги: контроль за ущербом – это моя ответственность
Партия «Ээсти 200» включила в коалиционное соглашение обещание снизить налог на азартные игры для онлайн-казино и тем самым привлечь больше денег в эстонский спорт и культуру. Пока этот план основан лишь на оптимистичной оценке лоббистов.
Планы по снижению налога на азартные игры в Эстонии с целью привлечения интернет-казино несут в себе серьезную угрозу отмывания денег, предупреждает министр финансов. Он также считает необъяснимым, как лоббист смог повлиять на включение этого пункта в коалиционное соглашение.
