  • OMX Baltic0,44%297,63
  • OMX Riga0,17%932,35
  • OMX Tallinn0,41%1 962,8
  • OMX Vilnius0,26%1 289,49
  • S&P 5000,00%6 849,67
  • DOW 30−0,19%47 790,13
  • Nasdaq 0,11%23 478,88
  • FTSE 1000,19%9 710,87
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,58
  • 04.12.25, 18:34

Страх перед провалом бюджета. Вырклаэв: нам сказали поддержать снижение налога на азартные игры

По словам депутата Рийгикогу Марта Вырклаэва, в Партии реформ обсуждалось, что необходимо проголосовать за снижение налога на азартные игры, иначе не удастся принять государственный бюджет, и коалиция распадется.
Бывший министр финансов Март Вырклаэв проголосовал за снижение налога на азартные игры.
  • Бывший министр финансов Март Вырклаэв проголосовал за снижение налога на азартные игры.
  • Foto: Andras Kralla
По словам члена «Ээсти 200» Танеля Тейна, его цель – получить больше денег для спорта и культуры. «Я готов отстаивать это и в коалиции, и в Министерстве финансов, и в большом зале Рийгикогу», – сказал он.
  • 28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры
