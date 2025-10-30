Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%291,06
  • OMX Riga−0,09%911,36
  • OMX Tallinn−0,18%1 886,26
  • OMX Vilnius−0,05%1 260,26
  • S&P 500−0,45%6 859,47
  • DOW 300,22%47 736,82
  • Nasdaq −0,96%23 727,3
  • FTSE 1000,04%9 760,06
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,35
  • 30.10.25, 19:25

Правительство готово отказаться от снижения налога на онлайн-казино, если ожидаемого дохода не будет

Если снижение налога на онлайн-казино не приведет к росту поступлений, от этой меры откажутся, заявил в четверг на пресс-конференции премьер-министр Кристан Михал.
В четверг на пресс-конференции правительства министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200) и премьер-министр Кристан Михал ответили на вопросы журналистов о снижении налога на онлайн-азартные игры.
  В четверг на пресс-конференции правительства министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200) и премьер-министр Кристан Михал ответили на вопросы журналистов о снижении налога на онлайн-азартные игры.
  • Foto: Лийз Трейманн
Новости
  • 28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры
Процедура рассмотрения закона, с помощью которого «Ээсти 200» хочет снизить налог для онлайн-казино, проходит с невиданной скоростью, хотя, по оценке минфина, он уменьшит финансирование культуры.
Новости
  • 09.10.25, 17:30
Сильно сократившая штат компания Yolo Group выходит на прибыльный рынок
Зарегистрированный в Эстонии гигант криптоказино Yolo Group получил долгожданные лицензии в Объединенных Арабских Эмиратах.
Новости
  • 03.10.25, 15:52
Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей
В соцсетях распространяется список кандидатов
К сокращенным сотрудниками Yolo Group, особенно к IT-специалистам, проявляется большой интерес на рынке труда.
Новости
  • 03.10.25, 11:41
Темные тучи над игорной империей: OlyBet может лишиться лицензии в Эстонии
В последнем годовом отчете материнская компания онлайн-казино OlyBet впервые признала возможность того, что в худшем случае она может лишиться лицензии на азартные игры в Эстонии, пишет Ärileht.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

1
Интервью
  • 29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»
2
Новости
  • 29.10.25, 14:25
Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»
3
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
4
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
5
Эпицентр
  • 29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
6
Новости
  • 29.10.25, 13:38
Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Новости
  • 30.10.25, 19:25
Правительство готово отказаться от снижения налога на онлайн-казино, если ожидаемого дохода не будет
Биржа
  • 30.10.25, 18:12
Падение фондового рынка США возглавляет технологический сектор
Новости
  • 30.10.25, 17:22
Глава Кассы по безработице о волне сокращений: начнем с руководителей
Новости
  • 30.10.25, 16:48
Postimees сократил убыток на миллион, но до прибыли еще далеко. «Я бы не стал раздавать авансы»
Новости
  • 30.10.25, 16:19
Аккумуляторные парки Evecon и французских партнеров получат от Северного инвестиционного банка 27,7 млн евро
Финансирование поступило также от других европейских банков
Новости
  • 30.10.25, 16:05
Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений
Биржа
  • 30.10.25, 15:56
Novo Nordisk предложила $9 млрд за покупку фармацевтической компании
Новости
  • 30.10.25, 14:40
Нефтетрейдер, которого связывали с Путиным, покупает активы «Лукойла»

Руководитель клуба Narva United – один из его спонсоров и работает не ради денег.
Интервью
  • 29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»
Руководитель латвийского проекта Äripäev Андрус Вахер почти стал жертвой мошенников.
Новости
  • 29.10.25, 14:25
Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»
В дальнейшем лесозаготовителю и производителю пиломатериалов не придется по отдельности проверять, поступает ли древесина с вырубленной территории: будет достаточно одного номера. Однако отрасль видит несколько системных изъянов.
Новости
  • 29.10.25, 08:48
Бюрократия отменяется: «Мы вложили туда огромные деньги, а теперь все равно будем делать по-другому»
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
10 октября в результате рейда были арестованы пять человек. В ходе операции были арестованы ещё двое, выведены из строя пять серверов и изъяты 1200 устройств SIMbox с 40 000 активных SIM-карт. Австрийские, эстонские и латвийские следователи совместно с коллегами из Европола и Евроюста связывают преступную сеть с 1700 случаями кибермошенничества в Австрии и 1500 случаями в Латвии, общий ущерб от которых составил почти пять миллионов евро. Есть жертвы и в Эстонии.
Эпицентр
  • 29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
Налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Фото: личный архив
Подсказка
  • 28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.
Новости
  • 29.10.25, 13:38
Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

