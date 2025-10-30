Правительство готово отказаться от снижения налога на онлайн-казино, если ожидаемого дохода не будет

В четверг на пресс-конференции правительства министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200) и премьер-министр Кристан Михал ответили на вопросы журналистов о снижении налога на онлайн-азартные игры.
Foto: Лийз Трейманн
