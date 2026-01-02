Elisa начнет ремонт поврежденного кабеля на следующей неделе

Обновлено 1 января в 11:33

Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило о серии повреждений подводных кабелей связи. За последние дни произошло четыре аварии на подводных кабелях, соединяющих Эстонию с соседними странами, также вышел из строя кабель между материковой частью страны и островом Хийумаа.