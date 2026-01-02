Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 5000,00%6 845,5
  • DOW 300,00%48 063,29
  • Nasdaq −0,76%23 241,99
  • FTSE 1000,48%9 979,04
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 02.01.26, 14:22

Elisa начнет ремонт поврежденного кабеля на следующей неделе

Ремонт поврежденного в конце декабря подводного кабеля компании Elisa должен начаться на следующей неделе, если позволят погодные условия и будут завершены необходимые подготовительные работы.
31 декабря в Финском заливе были повреждены несколько коммуникационных кабелей, и в момент инцидента над ними находилось грузовое судно Fitburg. Когда подозреваемое судно было установлено и к нему подошла финская пограничная служба, оно находилось в экономической зоне Финляндии. Поэтому задержание судна и проведение первоначальных процессуальных действий осуществляли финские власти.
  Foto: Soome politsei
  • Foto: Soome politsei
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

