Elisa начнет ремонт поврежденного кабеля на следующей неделе

31 декабря в Финском заливе были повреждены несколько коммуникационных кабелей, и в момент инцидента над ними находилось грузовое судно Fitburg. Когда подозреваемое судно было установлено и к нему подошла финская пограничная служба, оно находилось в экономической зоне Финляндии. Поэтому задержание судна и проведение первоначальных процессуальных действий осуществляли финские власти.
Foto: Soome politsei
Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило о серии повреждений подводных кабелей связи. За последние дни произошло четыре аварии на подводных кабелях, соединяющих Эстонию с соседними странами, также вышел из строя кабель между материковой частью страны и островом Хийумаа.
Правительство Финляндии приняло решение задержать нефтяной танкер Eagle S после повреждения морского кабеля Estlink 2 прежде, чем он повредил Estlink 1 и газопровод Balticconnector, который пострадал в октябре прошлого года от китайского грузового судна Newnew Polar Bear.
