Raitwood расширяется: компания купила магазин древесины в Йыхви

По словам председателя правления Raitwood Ивара Дембовски, это стратегический шаг, который улучшит доступность продукции компании в Вирумаа.
Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix
До сих пор MKJ Baltic был важным дистрибьютором Raitwood в этом регионе, поэтому, как заявили в компании, сделка является логичным шагом. Весь нынешний коллектив терминала в Йыхви продолжит работу в составе Raitwood.
