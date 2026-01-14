Назад 14.01.26, 14:39 Raitwood расширяется: компания купила магазин древесины в Йыхви Один из крупнейших в Эстонии производителей и поставщиков строганых пиломатериалов Raitwood приобрел магазин древесины MKJ Baltic Puiduterminal, расположенный в промышленном парке Йыхви.

По словам председателя правления Raitwood Ивара Дембовски, это стратегический шаг, который улучшит доступность продукции компании в Вирумаа.

Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix

До сих пор MKJ Baltic был важным дистрибьютором Raitwood в этом регионе, поэтому, как заявили в компании, сделка является логичным шагом. Весь нынешний коллектив терминала в Йыхви продолжит работу в составе Raitwood.