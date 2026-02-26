Бизнесмен первым привез в Эстонию Chevrolet и FIAT, но погиб на пути в Нарву

Предприниматель Ханс Виннал прожил жизнь настоящего автомобильного энтузиаста: днем он ковал состояние, вникая во все детали авторынка, от поставок машин из США и Европы до тонкостей покраски кузовов, ночами засиживался допоздна, проверяя экзамены на права. И даже погиб делец за рулем собственного кабриолета, на опасном повороте шоссе Таллинн-Нарва.
- Дом Ханса Виннала на улице Татари, 1 в 1920-х был Меккой для эстонских автомобилистов. Сейчас фасад здания встроен в новое здание бизнес-центра.
- Foto: dagopen.ee
Адрес Суур-Татари, 1 был сто лет назад знаком буквально каждому автомобилисту Таллинна. Именно здесь, рядом с площадью Вабадузе работал торговый дом Hans Vinnal, доставлявший в страну три четверти всех машин, колесивших по дорогам Эстонии. И не важно, собирались вы купить новое авто, отремонтировать прежнее, закрасить царапину на кузове или просто получить бесплатный совет от профи в автомобильном деле – все это можно было сделать в одном месте.
- Ханс Виннал, 1900-е годы
- Foto: muis.ee
Будущий «автомобильный король» Ханс Виннал появился на свет 20 июня 1882 года в пасторальной эстонской глубинке. Отец будущего предпринимателя владел одним из хуторов в деревне Лооди, уезда Вильяндимаа. Но юноше в деревне не сиделось. Едва окончив церковно-приходскую школу он начал трудиться сперва в сельской лавке, затем на известковом заводе в Тамсалу, и наконец – отправился в Петербург, выяснять, как делаются большие деньги.
После двух лет в России молодой Ханс Виннал вернулся в Эстонию, теперь уже в Таллинн, где получил место приказчика сначала в торговом доме Роттерманнов, а затем в не такой крупной, но тоже уважаемой в городе русской фирме купцов Горбачевых. Оба предприятия занимались оптовой и розничной торговлей самыми разными товарами внутри Эстонии и за ее пределами, причем для Горбачева Виннал стал первым помощником и доверенным лицом. Уже в годы Первой мировой войны он покинул службу с собственным капиталом – в 1915 году недавний приказчик приобрел первый собственный бизнес, небольшой лакокрасочный заводик.
Когда в 1917 году стало ясно, что Таллинну угрожает оккупация немецкими войсками, российские власти начали принудительную эвакуацию промышленного оборудования, опасаясь, что местные заводы могут достаться врагу. Завод Виннала тоже увезли в Россию, но сам предприниматель предпочел остаться в Эстонии, вернувшись к хорошо знакомому ремеслу – торговле. В ассортименте его фирмы были кожи, скобяные изделия, мука, сахар, кровельная смола, лак, масла, войлок, проволока и гвозди. Но то был лишь пролог к настоящему успеху, который Винналу принес новый товар – машины.
От трактора до кабриолета
- Трактор Fordson в работе.
- Foto: muis.ee
Рекламный буклет тракторов Fordson торгового дома Hans Vinnal.
В первые бурные годы после провозглашения независимости Эстония остро нуждалась в технике. Земельная реформа 1919 года создала тысячи новых частных ферм, но завоеванные кровью и потом участки нужно было еще обработать, а машины на селе оставались дорогостоящей экзотикой. И именно Ханс Виннал наладил поставки в страну относительно дешевых и массовых американских тракторов. Его первым ключевым партнером стала фирма Ford, за нею последовали и другие. Кроме тракторов, Виннал привозил в Эстонию механические плуги и локомобили, сеялки и газогенераторы, судовые двигатели и оборудование для мельниц и лесопилок.
Вырученные средства Виннал отчасти реинвестировал в новые партии товаров, а отчасти – вкладывал в недвижимость. К началу 1920-х его торговый дом уже обрел более узкую специализацию, став главным автодилером молодой страны. Кроме Ford, именно Виннал привез в Эстонию итальянские автомобили FIAT, а ключевым многолетним партнером для его компании стал американский концерн General Motors. Виннал был эксклюзивным продавцом Chevrolet, Buick, Oldsmobile и других брендов. 5 из 10 самых популярных в стране марок имел права продавать только его торговый дом.
- Рекламный буклет автомобилей FIAT, приложение к письму Ханса Виннала в правительство Эстонии, 1922 год.
- Foto: SAGA
Письмо Ханса Виннала в правительство Эстонии, 1922 год
Настоящим имею честь сообщить Вам, что всемирно известный автомобильный завод “FIAT” передал мне исключительное представительство в Эстонии и устроил у меня склад заводских образцов, чтобы облегчить для государственных учреждений Эстонской Республики, а также для других потребителей приобретение автомобилей “FIAT”. Автомобили “FIAT”, предназначенные для нашей страны, будут изготовлены специально с учетом наших плохих дорог, они очень прочны и в техническом отношении настолько усовершенствованы, что в настоящее время по целесообразности и качеству находятся вне всякой конкуренции.
На пике успеха годовые продажи фирмы оценивались в 350 автомобилей, в таллиннском гараже постоянно находился товарный запас как минимум из нескольких десятков машин. К весне 1928 года в фирме Виннала уже работало около 50 человек. Кроме сборки и продажи автомобилей, его работники изготавливали собственную эстонскую модель кузовов для грузовиков, выполняли на заказ сварочные, покрасочные и ремонтные работы.
- Автомобильная выставка на Выставочной площади в Таллинне, павильон торгового дома Hans Vinnal.
- Foto: muis.ee
Сам Виннал по-прежнему заключал контракты и налаживал международные связи, в том числе через фирму AS Naitus договаривался об участии эстонских фирм в международных торгово-промышленных выставках. Бизнесмен был спонсором и волонтером эстонского Союза автомобилистов. Его коллеги вспоминали, что Виннал, уже очень состоятельный человек, лично проверял экзаменационные листы потенциальных новых водителей, порой засиживаясь над результатами экзаменов на права до поздней ночи.
- Молодой Ханс Виннал, 1900-е годы.
- Foto: Rahvusarhiiv
Виннал даже написал и за собственный счет издал брошюру, в которой рассказывал о важности автомобилей в мировом хозяйстве, особенностях торговли машинами и тонкостях их выбора для потребителя. Например, он указывал, что при выборе машины следует заранее продумать вопросы снабжения ее запчастями и рассчитать цену обслуживания, – очевидные для сегодняшнего автомобилиста вопросы были в новинку водителям 1920-х. В том числе предприниматель предостерегал от чрезмерного увлечения автокредитами.
«Легко полученный кредит иной раз очень трудно выплачивать. Не всегда следует считать выгодным, если вам на очень доступных условиях предлагают взять в долг. В солидных автофирмах есть твердые ограничения и твердые условия, на которых предоставляется кредит. Если же какая-нибудь фирма выходит за эти пределы, то у нее, несомненно, есть какой-то скрытый умысел – в виде плохого товара, завышенной цены или иной тайной задумки, – писал Виннал. – Пользуйтесь кредитом только тогда, когда вы уверены, что это окажется для вас выгодным, позволит вам выплатить долг, а условия кредита при этом будут нормальными. Брать заем тогда, когда заранее известно, что вы не сможете выплатить его в условленный срок, – преступление как против самого себя, так и против кредитора». Сам Виннал тоже предлагал услуги автокредитования через AS Krediit Pank, в котором он был одним из крупных акционеров.
Кроме бизнеса, Ханс Виннал отдавал должное и дипломатии. Он имел статус почетного консула республики Чили в Эстонии. Эта во многом формальная должность говорила, тем не менее, о высоком статусе Виннала в международном бизнесе. Чили была крупным поставщиком меди и селитры на европейские рынки, одним из ключевых звеньев в глобальной морской торговле 1920-х годов.
Смертельный поворот
Карьера Ханса Виннала трагически оборвалась субботним вечером 14 июля 1928 года. Предприниматель вместе с супругой Хеллен, представителем фирмы General Motors, датчанином Харальдом Сигетти и водителем Вальтером Эйманном отправились из Таллинна в Нарва-Йыэсуу. Хотя бизнесмен взял с собой шофера, за руль автомобиля – мощного американского кабриолета LaSalle – он сел сам. В 29 км к востоку от Раквере, задние колеса автомобиля начали скользить. Хеллен Виннал успела шутя переспросить мужа: «Ты что, хочешь сегодня еще и в дорожный столб врезаться?»
Мгновения спустя автомобиль на скорости 60-70 км/ч вылетел с шоссе, врезался в придорожные валуны и дважды перевернулся. Первым в себя после аварии пришел Эйманн. При помощи домкрата он вытащил из-под машины придавленную госпожу Виннал, которая отделалась ушибами, и осмотрел хозяина – тот был в сознании, но пострадал сильнее. Шофер вызвал врача и полицейских из Раквере и Виру-Нигула, но прибывшие медики уже не застали Ханса Виннала в живых. Он скончался от внутреннего кровоизлияния на месте аварии. Четвертый пассажир, Харальд Сигетти, отделался вывихом плеча.
Тело предпринимателя доставили в Таллинн попутным грузовиком на следующее утро. Карета скорой помощи к месту аварии так и не прибыла. Характерно, что в заметках об аварии газетчики подчеркивали надежность автомобиля Виннала. Даже после смертельной аварии возвращенный на дорогу LaSalle с разбитым лобовым стеклом, покореженным рулем и помятым корпусом своим ходом добрался до Таллинна с Вальтером Эйманном в водительском кресле.
По итогам разбирательства, предполагаемой причиной трагедии стала не неисправность машины, а невнимательность водителя. По всей видимости, отвлекшись на беседу со своими спутниками, Виннал перепутал педали газа и тормоза на опасном вираже шоссе.
- Похороны Ханса Виннала, 1928 год
- Foto: eag.vanatehnika.ee
Крест на могиле фирмы
Проводы Ханса Виннала в Таллинне превратились в настоящий автомобильный парад. От автосалона на Татари до кладбища Рахумяэ гроб с телом предпринимателя провожал караван из 58 автомобилей. За траурным шествием наблюдали десятки тысяч жителей столицы. Монумент в память об автомобильном дельце был воздвигнут не только в месте его последнего упокоения, но и на месте смертельной аварии. Памятник в виде каменного креста стоит и сегодня на 112-м километре шоссе Таллинн-Нарва.
Торговый дом Hans Vinnal был ликвидирован на следующий год после гибели главы фирмы. Это требование прямо содержалось в завещании предпринимателя. Согласно последней воле, только жена и дочь Виннала имели право использовать его имя в качестве частных лиц, им же переходили все деньги и имущество. Сотрудники торгового дома были уволены с компенсациями – выплатой зарплат за следующие три-шесть месяцев, в зависимости от стажа в фирме. Дилерские права перешли к другим фирмам – например, марка Chevrolet досталась дому J. Puhk & Pojad. Именно к этой компании в 1930-х перешел титул «автомобильных королей» Эстонии, торговый дом братьев Пухков занимался не только продажей, но и отверточной сборкой иностранных машин в Таллинне, на заводе Ilmarine.
- Мемориал на месте гибели Виннала на 112-м километре шоссе Таллинн-Нарва.
- Foto: eag.vanatehnika.ee
Свойственник и бывший первый заместитель Виннала, бизнесмен Оскар Альт попытался восстановить бизнес по продаже авто под собственным именем, но не преуспел. 31 декабря 1932 года он уведомил Торгово-промышленную палату, что «из-за трудностей с получением иностранной валюты для закупки товаров за рубежом» вынужден ликвидировать свой дилерский центр. В дальнейшем Альт занимался продажей табачных изделий, автомобильных шин и аксессуаров, а также торговлей ювелирными украшениями. Винналы даже после гибели отца семейства сохранили высокий статус в таллиннском обществе. Единственная дочь бизнесмена, Лууле, в 1934 году вышла замуж за сотрудника Банка Эстонии, инвестора Эльмара Урова. В конце 1930-х Уров в качестве управляющего директора и члена правления возглавлял Сакуский пивзавод.
После советской оккупации Эстонии семья Уров и вдова Ханса Виннала Хеллен предприняли попытку выехать в Германию, но не преуспели. В 1940 году они были лишены имущества, а в июне-июле 1941-го депортированы в Кировскую область.
Хеллен, Эльмар и двухлетняя младшая внучка Ханса Виннала Анна погибли в лагерях ГУЛАГа. Только старшему внуку Карлу и его матери Лууле удалось в 1956 году вернуться в Эстонию.
