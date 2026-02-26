Назад 27.02.26, 06:00 Бизнесмен первым привез в Эстонию Chevrolet и FIAT, но погиб на пути в Нарву Предприниматель Ханс Виннал прожил жизнь настоящего автомобильного энтузиаста: днем он ковал состояние, вникая во все детали авторынка, от поставок машин из США и Европы до тонкостей покраски кузовов, ночами засиживался допоздна, проверяя экзамены на права. И даже погиб делец за рулем собственного кабриолета, на опасном повороте шоссе Таллинн-Нарва.

Дом Ханса Виннала на улице Татари, 1 в 1920-х был Меккой для эстонских автомобилистов. Сейчас фасад здания встроен в новое здание бизнес-центра.

Foto: dagopen.ee

Адрес Суур-Татари, 1 был сто лет назад знаком буквально каждому автомобилисту Таллинна. Именно здесь, рядом с площадью Вабадузе работал торговый дом Hans Vinnal, доставлявший в страну три четверти всех машин, колесивших по дорогам Эстонии. И не важно, собирались вы купить новое авто, отремонтировать прежнее, закрасить царапину на кузове или просто получить бесплатный совет от профи в автомобильном деле – все это можно было сделать в одном месте.

Ханс Виннал, 1900-е годы

Foto: muis.ee Будущий «автомобильный король» Ханс Виннал появился на свет 20 июня 1882 года в пасторальной эстонской глубинке. Отец будущего предпринимателя владел одним из хуторов в деревне Лооди, уезда Вильяндимаа. Но юноше в деревне не сиделось. Едва окончив церковно-приходскую школу он начал трудиться сперва в сельской лавке, затем на известковом заводе в Тамсалу, и наконец – отправился в Петербург, выяснять, как делаются большие деньги. После двух лет в России молодой Ханс Виннал вернулся в Эстонию, теперь уже в Таллинн, где получил место приказчика сначала в торговом доме Роттерманнов, а затем в не такой крупной, но тоже уважаемой в городе русской фирме купцов Горбачевых. Оба предприятия занимались оптовой и розничной торговлей самыми разными товарами внутри Эстонии и за ее пределами, причем для Горбачева Виннал стал первым помощником и доверенным лицом. Уже в годы Первой мировой войны он покинул службу с собственным капиталом – в 1915 году недавний приказчик приобрел первый собственный бизнес, небольшой лакокрасочный заводик.

Когда в 1917 году стало ясно, что Таллинну угрожает оккупация немецкими войсками, российские власти начали принудительную эвакуацию промышленного оборудования, опасаясь, что местные заводы могут достаться врагу. Завод Виннала тоже увезли в Россию, но сам предприниматель предпочел остаться в Эстонии, вернувшись к хорошо знакомому ремеслу – торговле. В ассортименте его фирмы были кожи, скобяные изделия, мука, сахар, кровельная смола, лак, масла, войлок, проволока и гвозди. Но то был лишь пролог к настоящему успеху, который Винналу принес новый товар – машины.

От трактора до кабриолета

Трактор Fordson в работе.

Foto: muis.ee

Рекламный буклет тракторов Fordson торгового дома Hans Vinnal.

В первые бурные годы после провозглашения независимости Эстония остро нуждалась в технике. Земельная реформа 1919 года создала тысячи новых частных ферм, но завоеванные кровью и потом участки нужно было еще обработать, а машины на селе оставались дорогостоящей экзотикой. И именно Ханс Виннал наладил поставки в страну относительно дешевых и массовых американских тракторов. Его первым ключевым партнером стала фирма Ford, за нею последовали и другие. Кроме тракторов, Виннал привозил в Эстонию механические плуги и локомобили, сеялки и газогенераторы, судовые двигатели и оборудование для мельниц и лесопилок.

Вырученные средства Виннал отчасти реинвестировал в новые партии товаров, а отчасти – вкладывал в недвижимость. К началу 1920-х его торговый дом уже обрел более узкую специализацию, став главным автодилером молодой страны. Кроме Ford, именно Виннал привез в Эстонию итальянские автомобили FIAT, а ключевым многолетним партнером для его компании стал американский концерн General Motors. Виннал был эксклюзивным продавцом Chevrolet, Buick, Oldsmobile и других брендов. 5 из 10 самых популярных в стране марок имел права продавать только его торговый дом.

Рекламный буклет автомобилей FIAT, приложение к письму Ханса Виннала в правительство Эстонии, 1922 год.

Foto: SAGA

Письмо Ханса Виннала в правительство Эстонии, 1922 год Настоящим имею честь сообщить Вам, что всемирно известный автомобильный завод “FIAT” передал мне исключительное представительство в Эстонии и устроил у меня склад заводских образцов, чтобы облегчить для государственных учреждений Эстонской Республики, а также для других потребителей приобретение автомобилей “FIAT”. Автомобили “FIAT”, предназначенные для нашей страны, будут изготовлены специально с учетом наших плохих дорог, они очень прочны и в техническом отношении настолько усовершенствованы, что в настоящее время по целесообразности и качеству находятся вне всякой конкуренции.

На пике успеха годовые продажи фирмы оценивались в 350 автомобилей, в таллиннском гараже постоянно находился товарный запас как минимум из нескольких десятков машин. К весне 1928 года в фирме Виннала уже работало около 50 человек. Кроме сборки и продажи автомобилей, его работники изготавливали собственную эстонскую модель кузовов для грузовиков, выполняли на заказ сварочные, покрасочные и ремонтные работы.

Автомобильная выставка на Выставочной площади в Таллинне, павильон торгового дома Hans Vinnal.

Foto: muis.ee

Сам Виннал по-прежнему заключал контракты и налаживал международные связи, в том числе через фирму AS Naitus договаривался об участии эстонских фирм в международных торгово-промышленных выставках. Бизнесмен был спонсором и волонтером эстонского Союза автомобилистов. Его коллеги вспоминали, что Виннал, уже очень состоятельный человек, лично проверял экзаменационные листы потенциальных новых водителей, порой засиживаясь над результатами экзаменов на права до поздней ночи.

Молодой Ханс Виннал, 1900-е годы.

Foto: Rahvusarhiiv Виннал даже написал и за собственный счет издал брошюру, в которой рассказывал о важности автомобилей в мировом хозяйстве, особенностях торговли машинами и тонкостях их выбора для потребителя. Например, он указывал, что при выборе машины следует заранее продумать вопросы снабжения ее запчастями и рассчитать цену обслуживания, – очевидные для сегодняшнего автомобилиста вопросы были в новинку водителям 1920-х. В том числе предприниматель предостерегал от чрезмерного увлечения автокредитами. «Легко полученный кредит иной раз очень трудно выплачивать. Не всегда следует считать выгодным, если вам на очень доступных условиях предлагают взять в долг. В солидных автофирмах есть твердые ограничения и твердые условия, на которых предоставляется кредит. Если же какая-нибудь фирма выходит за эти пределы, то у нее, несомненно, есть какой-то скрытый умысел – в виде плохого товара, завышенной цены или иной тайной задумки, – писал Виннал. – Пользуйтесь кредитом только тогда, когда вы уверены, что это окажется для вас выгодным, позволит вам выплатить долг, а условия кредита при этом будут нормальными. Брать заем тогда, когда заранее известно, что вы не сможете выплатить его в условленный срок, – преступление как против самого себя, так и против кредитора». Сам Виннал тоже предлагал услуги автокредитования через AS Krediit Pank, в котором он был одним из крупных акционеров.

Кроме бизнеса, Ханс Виннал отдавал должное и дипломатии. Он имел статус почетного консула республики Чили в Эстонии. Эта во многом формальная должность говорила, тем не менее, о высоком статусе Виннала в международном бизнесе. Чили была крупным поставщиком меди и селитры на европейские рынки, одним из ключевых звеньев в глобальной морской торговле 1920-х годов.

Смертельный поворот

Карьера Ханса Виннала трагически оборвалась субботним вечером 14 июля 1928 года. Предприниматель вместе с супругой Хеллен, представителем фирмы General Motors, датчанином Харальдом Сигетти и водителем Вальтером Эйманном отправились из Таллинна в Нарва-Йыэсуу. Хотя бизнесмен взял с собой шофера, за руль автомобиля – мощного американского кабриолета LaSalle – он сел сам. В 29 км к востоку от Раквере, задние колеса автомобиля начали скользить. Хеллен Виннал успела шутя переспросить мужа: «Ты что, хочешь сегодня еще и в дорожный столб врезаться?»

Мгновения спустя автомобиль на скорости 60-70 км/ч вылетел с шоссе, врезался в придорожные валуны и дважды перевернулся. Первым в себя после аварии пришел Эйманн. При помощи домкрата он вытащил из-под машины придавленную госпожу Виннал, которая отделалась ушибами, и осмотрел хозяина – тот был в сознании, но пострадал сильнее. Шофер вызвал врача и полицейских из Раквере и Виру-Нигула, но прибывшие медики уже не застали Ханса Виннала в живых. Он скончался от внутреннего кровоизлияния на месте аварии. Четвертый пассажир, Харальд Сигетти, отделался вывихом плеча.

Тело предпринимателя доставили в Таллинн попутным грузовиком на следующее утро. Карета скорой помощи к месту аварии так и не прибыла. Характерно, что в заметках об аварии газетчики подчеркивали надежность автомобиля Виннала. Даже после смертельной аварии возвращенный на дорогу LaSalle с разбитым лобовым стеклом, покореженным рулем и помятым корпусом своим ходом добрался до Таллинна с Вальтером Эйманном в водительском кресле.

По итогам разбирательства, предполагаемой причиной трагедии стала не неисправность машины, а невнимательность водителя. По всей видимости, отвлекшись на беседу со своими спутниками, Виннал перепутал педали газа и тормоза на опасном вираже шоссе.

Похороны Ханса Виннала, 1928 год

Foto: eag.vanatehnika.ee

Крест на могиле фирмы

Проводы Ханса Виннала в Таллинне превратились в настоящий автомобильный парад. От автосалона на Татари до кладбища Рахумяэ гроб с телом предпринимателя провожал караван из 58 автомобилей. За траурным шествием наблюдали десятки тысяч жителей столицы. Монумент в память об автомобильном дельце был воздвигнут не только в месте его последнего упокоения, но и на месте смертельной аварии. Памятник в виде каменного креста стоит и сегодня на 112-м километре шоссе Таллинн-Нарва.

Торговый дом Hans Vinnal был ликвидирован на следующий год после гибели главы фирмы. Это требование прямо содержалось в завещании предпринимателя. Согласно последней воле, только жена и дочь Виннала имели право использовать его имя в качестве частных лиц, им же переходили все деньги и имущество. Сотрудники торгового дома были уволены с компенсациями – выплатой зарплат за следующие три-шесть месяцев, в зависимости от стажа в фирме. Дилерские права перешли к другим фирмам – например, марка Chevrolet досталась дому J. Puhk & Pojad. Именно к этой компании в 1930-х перешел титул «автомобильных королей» Эстонии, торговый дом братьев Пухков занимался не только продажей, но и отверточной сборкой иностранных машин в Таллинне, на заводе Ilmarine.