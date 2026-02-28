Израиль и США начали войну с Ираном, Иран запустил ответные ракеты

Иран выпустил по Израилю десятки ракет

Армия обороны Израиля 28 февраля сообщила об ответном ракетном обстреле со стороны Ирана после совместных ударов США и Израиля по иранской территории. В заявлении, опубликованном в социальной сети X, говорится: «Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль». Военные добавили, что «системы противовоздушной обороны работают для перехвата угрозы». По данным израильской стороны, по стране были выпущены десятки ракет. По всему Израилю объявлена воздушная тревога, жителей призвали укрыться в убежищах.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что начал «первую волну ракет» по территории Израиля в ответ на удары по Ирану, подчеркнув, что это реакция на «израильскую агрессию». О запуске «десятков ракет» сообщило и агентство NourNews. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац говорил о превентивном характере удара, а президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные начали «масштабные боевые операции» для устранения «угроз со стороны иранского режима».

Арабский телеканал Al Jazeera передал, что ракеты были выпущены также в сторону Катара и Бахрейна. Над Катаром, где расположена американская база Аль-Удейд, иранскую ракету, по этим данным, перехватили системы ПВО. Из Бахрейна, где размещена штаб-квартира Центрального командования ВМС США, поступили сообщения о взрывах. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о взрыве в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Дональд Трамп подтвердил участие США

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Соединенных Штатов в операции. В восьмиминутном видеообращении, опубликованном в его социальной сети Truth Social, он заявил, что США начали «крупные боевые операции в Иране», целью которых является «защитить американский народ путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима, порочной группы очень жестоких, ужасных людей». По его словам, «его угрожающая деятельность напрямую подвергает опасности Соединенные Штаты, наши войска, наши зарубежные базы и наших союзников по всему миру».

Трамп также обратился к иранским силовым структурам и населению страны. «Я говорю иранской полиции и силам безопасности: немедленно сложите оружие или столкнетесь с неизбежной смертью. Иранскому народу: час свободы приближается. Оставайтесь в своих домах и не выходите, на улице опасно. Когда мы закончим, вы будете управлять своим правительством. Это будет ваш единственный шанс свергнуть режим», — подчеркнул глава Белого дома.

О том, что США участвуют в израильском ударе по Ирану, ранее сообщили американские СМИ и представитель израильского оборонного ведомства.