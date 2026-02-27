Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%312,59
  • OMX Riga0,17%900,13
  • OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  • OMX Vilnius0,32%1 384,53
  • S&P 500−0,58%6 869,21
  • DOW 30−1,15%48 932,34
  • Nasdaq −0,77%22 701,77
  • FTSE 1000,73%10 926,36
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,34
  • 27.02.26, 13:00

Maxima подозревают в заключении картельного соглашения в Латвии

Совет по конкуренции Литвы выявил признаки картельного соглашения между двумя крупнейшими розничными торговцами продуктами питания в Латвии, одним из которых, как сообщается, является Maxima Latvija.
В Maxima Latvija отметили, что сотрудничают с властями и предоставят всю запрошенную информацию.
  В Maxima Latvija отметили, что сотрудничают с властями и предоставят всю запрошенную информацию.
  • Foto: Liis Treimann
26 февраля латвийские правоохранительные органы провели процессуальные действия в двух розничных компаниях страны. По имеющейся информации, одной из них была Maxima Latvija, передает агентство LETA.
