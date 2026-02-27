Maxima подозревают в заключении картельного соглашения в Латвии

Розничная сеть Lidl в Эстонии сообщила, что в этом году в среднем увеличит заработные платы своим работникам на 4,5%. Другие магазины тоже движутся к повышению оплаты труда, но размеры и сроки повышения различаются.
Таллинн давно занимает лидирующие позиции по цифровизации и качеству воздуха, но в 2026 году он ворвался в ТОП самых дорогих городов мира, опередив Дубай и Москву. Но работающие в регионе Персидского залива предприниматели свидетельствуют: по многим позициям Эстония все еще доступнее, чем крупнейший город ОАЭ.
По мнению исполнительного директора Rimi Eesti Кристель Метс, в следующем году люди еще будут ощущать влияние повышения налога с оборота, но после лет экономии начнут класть в корзину и более дорогие товары.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.