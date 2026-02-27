Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,13%312,59
  • OMX Riga0,17%900,13
  • OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  • OMX Vilnius0,32%1 384,53
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 1000,59%10 910,55
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • 28.02.26, 12:01

Более 100 компаний подали иски против тарифов Трампа

После решения Верховного суда США о том, что введенные президентом Дональдом Трампом тарифы являются незаконными, более ста компаний обратились в суд, в том числе крупные публичные корпорации.
Хотя Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил закон при введении тарифов, глава государства дал понять, что на простой возврат средств рассчитывать не стоит.
  • Хотя Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил закон при введении тарифов, глава государства дал понять, что на простой возврат средств рассчитывать не стоит.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Среди истцов — FedEx, Dyson, Dollar General, а также подразделения L’Oréal и Skechers в США, сообщает Bloomberg.
