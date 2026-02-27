Более 100 компаний подали иски против тарифов Трампа

По оценке Европы, введенные президентом США глобальные пошлины угрожают действующему торговому соглашению. В США же сбор пошлин, признанных Верховным судом незаконными, прекратится только с завтрашнего дня.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.