В порту Кунда загорелся склад с негашеной известью

В полдень 28 февраля в порту Кунда загорелось складское помещение.
- Порт Кунда, фото иллюстративное.
- Foto: Scanpix
Как сообщила пресс-служба Идаского спасательного центра, горит склад, в котором хранится 10 тонн негашеной извести.
Доступ к очагу возгорания затруднен, а тушение негашеной извести водой невозможно из-за образования ядовитых газов, передает rus.err.ee.
Все работы в порту были приостановлены, работники порта эвакуированы.
На месте работают профессиональные спасатели из Кундаской, Йыхвиской, Кохтла-Ярвеской, Кивиылиской и Раквереской бригад, а также добровольные спасатели из Аасукальда.
