Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%312,59
  • OMX Riga0,17%900,13
  • OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  • OMX Vilnius0,32%1 384,53
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 1000,59%10 910,55
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • 28.02.26, 13:21

В порту Кунда загорелся склад с негашеной известью

В полдень 28 февраля в порту Кунда загорелось складское помещение.
Порт Кунда, фото иллюстративное.
  • Порт Кунда, фото иллюстративное.
  • Foto: Scanpix
Как сообщила пресс-служба Идаского спасательного центра, горит склад, в котором хранится 10 тонн негашеной извести.
Доступ к очагу возгорания затруднен, а тушение негашеной извести водой невозможно из-за образования ядовитых газов, передает rus.err.ee.
Все работы в порту были приостановлены, работники порта эвакуированы.

На месте работают профессиональные спасатели из Кундаской, Йыхвиской, Кохтла-Ярвеской, Кивиылиской и Раквереской бригад, а также добровольные спасатели из Аасукальда.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026