Назад 28.02.26, 13:21 В порту Кунда загорелся склад с негашеной известью В полдень 28 февраля в порту Кунда загорелось складское помещение.

Порт Кунда, фото иллюстративное.

Foto: Scanpix

Как сообщила пресс-служба Идаского спасательного центра, горит склад, в котором хранится 10 тонн негашеной извести.

Доступ к очагу возгорания затруднен, а тушение негашеной извести водой невозможно из-за образования ядовитых газов, передает rus.err.ee.

Все работы в порту были приостановлены, работники порта эвакуированы.

Статья продолжается после рекламы

На месте работают профессиональные спасатели из Кундаской, Йыхвиской, Кохтла-Ярвеской, Кивиылиской и Раквереской бригад, а также добровольные спасатели из Аасукальда.