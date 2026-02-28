Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%312,59
  • OMX Riga0,17%900,13
  • OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  • OMX Vilnius0,32%1 384,53
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 1000,59%10 910,55
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • 28.02.26, 15:27

Топ-маклер: цену квартиры в среднем можно снизить на 5000 евро

«Русские клиенты звонят. Я отвечаю: “Здравствуйте, Майя Карро слушает”. А они постоянно удивляются: “Что-что? Мэрилин Керро?”» — смеясь рассказала руководитель Elamuskinnisvara и титулованный топ-маклер в утренней программе радио Äripäev.
Генеральный директор агентства недвижимости Elamus Kinnisvara Майя Карро признает, что, хотя количество сделок купли-продажи в некоторых местах в последнее время сократилось, цена за квадратный метр осталась стабильной или даже выросла.
  Генеральный директор агентства недвижимости Elamus Kinnisvara Майя Карро признает, что, хотя количество сделок купли-продажи в некоторых местах в последнее время сократилось, цена за квадратный метр осталась стабильной или даже выросла.
  • Foto: Liis Treimann
Майя Карро много лет работает в сфере недвижимости. Ей доводилось видеть клиентов, которые «измеряли энергетику» квартиры теннисными мячами, и ситуации, когда маклер по ошибке оказывался в чужой квартире и начинал там фотографировать.
Новости
  • 19.02.26, 16:02
Глава агентства недвижимости: хороший маклер может зарабатывать до 100 000 евро в месяц
По словам члена правления Elum Kinnisvara и маклера Кристи Демин, в Эстонии есть риелторы, которые в хорошие времена могли зарабатывать до 50 000-100 000 евро в месяц.
Новости
  • 16.02.26, 19:11
Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды
Маклер Игорь Кинг, который в том числе покупал контент-маркетинг в Äripäev, чтобы рекламировать недвижимость в Дубае, вместе со своей фирмой предстал перед судом. Его обвиняют в самовольном проникновении и невыполнении требования о выселении, а также в незаконном обыске и выселении.
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
Йоханнес Сааревяли, который только-только достиг совершеннолетия, является предпринимателем в третьем поколении. В детском саду он торговал игрушками, а подростком привозил из Финляндии скутеры. Теперь, параллельно с учебой в гимназии, он пробует себя в роли маклера.
Новости
  • 05.02.26, 18:08
За день до ухода из Тартуского КСО Андро Роос передал связанному лицу две строительные компании
За день до ухода из правления Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роос отчуждил две компании, связанные с девелоперским проектом в Пярну. Компании перешли предпринимателю, который летом привлекал у кооператива средства.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

1
Новости
  • 26.02.26, 12:45
Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса
2
Новости
  • 27.02.26, 06:00
Бизнесмен первым привез в Эстонию Chevrolet и FIAT, но погиб на пути в Нарву
3
Новости
  • 26.02.26, 17:05
Компания, пострадавшая из-за скандального банкротства Eviko, идет ко дну
4
Биржа
  • 27.02.26, 08:13
Изгнанная с биржи и задолжавшая миллионы Elmo Rent движется к банкротству
5
Новости
  • 26.02.26, 18:26
Электростанция Аувере снова остановлена
6
Инвестор Тоомас
  • 27.02.26, 12:08
Инвестор Тоомас: печально известный фонд недвижимости вновь испытывает веру инвесторов

Новости
  • 28.02.26, 15:27
Топ-маклер: цену квартиры в среднем можно снизить на 5000 евро
Новости
  • 28.02.26, 13:21
В порту Кунда загорелся склад с негашеной известью
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна
Биржа
  • 28.02.26, 12:43
OpenAI привлекает рекордные 110 млрд долларов
Новости
  • 28.02.26, 12:01
Более 100 компаний подали иски против тарифов Трампа
Новости
  • 28.02.26, 11:30
Израиль и США начали войну с Ираном, Иран запустил ответные ракеты
новость обновлена
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
Новости
  • 27.02.26, 18:04
Кайди Руузалепп построит гостиницу в Пылва
«Это крупная инвестиция в волость Пылва»

Дом Ханса Виннала на улице Татари, 1 в 1920-х был Меккой для эстонских автомобилистов. Сейчас фасад здания встроен в новое здание бизнес-центра.
Новости
  • 27.02.26, 06:00
Бизнесмен первым привез в Эстонию Chevrolet и FIAT, но погиб на пути в Нарву
По словам руководителя Baltic Horizon Fund Тармо Каротама, у них есть несколько сценариев по использованию средств на случай, если удастся привлечь лишь 8, 11 или 14 миллионов евро.
Инвестор Тоомас
  • 27.02.26, 12:08
Инвестор Тоомас: печально известный фонд недвижимости вновь испытывает веру инвесторов
Основатель Elmo Rent Энн Лаансоо-младший даже после провала санации утверждал, что все идет по плану.
Биржа
  • 27.02.26, 08:13
Изгнанная с биржи и задолжавшая миллионы Elmo Rent движется к банкротству
Когда экономика напоминает игру, правила которой постоянно меняются, предпринимателям работать сложно.
Mнения
  • 26.02.26, 15:44
Экономист: мы бежим по эскалатору, который внезапно поехал вниз
Пять лет назад SW Energia открыла котельную в Абья-Палуоя.
Новости
  • 26.02.26, 12:45
Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса
Строительная площадка обанкротившейся компании Eviko на улице Коцебу в Таллинне осенью 2023 года.
Новости
  • 26.02.26, 17:05
Компания, пострадавшая из-за скандального банкротства Eviko, идет ко дну
В Maxima Latvija отметили, что сотрудничают с властями и предоставят всю запрошенную информацию.
Новости
  • 27.02.26, 13:00
Maxima подозревают в заключении картельного соглашения в Латвии
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026