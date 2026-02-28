Топ-маклер: цену квартиры в среднем можно снизить на 5000 евро

Маклер Игорь Кинг, который в том числе покупал контент-маркетинг в Äripäev, чтобы рекламировать недвижимость в Дубае, вместе со своей фирмой предстал перед судом. Его обвиняют в самовольном проникновении и невыполнении требования о выселении, а также в незаконном обыске и выселении.