Топ-маклер: цену квартиры в среднем можно снизить на 5000 евро
«Русские клиенты звонят. Я отвечаю: “Здравствуйте, Майя Карро слушает”. А они постоянно удивляются: “Что-что? Мэрилин Керро?”» — смеясь рассказала руководитель Elamuskinnisvara и титулованный топ-маклер в утренней программе радио Äripäev.
Генеральный директор агентства недвижимости Elamus Kinnisvara Майя Карро признает, что, хотя количество сделок купли-продажи в некоторых местах в последнее время сократилось, цена за квадратный метр осталась стабильной или даже выросла.
Foto: Liis Treimann
Майя Карро много лет работает в сфере недвижимости. Ей доводилось видеть клиентов, которые «измеряли энергетику» квартиры теннисными мячами, и ситуации, когда маклер по ошибке оказывался в чужой квартире и начинал там фотографировать.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Маклер Игорь Кинг, который в том числе покупал контент-маркетинг в Äripäev, чтобы рекламировать недвижимость в Дубае, вместе со своей фирмой предстал перед судом. Его обвиняют в самовольном проникновении и невыполнении требования о выселении, а также в незаконном обыске и выселении.
Йоханнес Сааревяли, который только-только достиг совершеннолетия, является предпринимателем в третьем поколении. В детском саду он торговал игрушками, а подростком привозил из Финляндии скутеры. Теперь, параллельно с учебой в гимназии, он пробует себя в роли маклера.
За день до ухода из правления Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роос отчуждил две компании, связанные с девелоперским проектом в Пярну. Компании перешли предпринимателю, который летом привлекал у кооператива средства.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.