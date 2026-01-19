Назад 19.01.26, 10:50 Силы обороны Эстонии продолжают использовать китайские дроны Силы обороны Эстонии и Кайтселийт продолжают использовать китайские дроны для обучения, несмотря на предупреждения спецслужб о рисках безопасности. Причина — отсутствие доступных по цене и объёму западных альтернатив.

Чтобы снизить возможные угрозы, программное обеспечение дронов модифицируется, а сами устройства не подключаются к интернету, пишет rus.err.ee.

В США с 2017 года обсуждаются ограничения на использование китайских беспилотников из-за возможной передачи данных производителю. Тем не менее и в Эстонии, и в США именно китайские дроны по-прежнему доминируют как в гражданском секторе, так и в обучении.

По данным Кайтселийта, около трех четвертей учебных дронов имеют китайское происхождение. Это обычные серийные модели, которые применяются для базовой подготовки и визуальной оценки позиций подразделений. «Мы называем их “летающими видеокамерами”», — пояснил начальник подразделения киберзащиты Кайтселийта Андрес Хайрк.

В Государственном центре оборонных инвестиций подчеркивают, что полностью риски исключить невозможно, однако они минимизируются в сотрудничестве с профильными ведомствами. При этом в Департаменте государственной инфосистемы отмечают, что на сегодняшний день нет подтвержденных данных о передаче китайскими дронами информации в интересах Китая.

По словам представителей Сил обороны, западные и эстонские производители пока не могут предложить дроны, сопоставимые с китайскими по цене и доступности, поэтому в обучении продолжают использоваться серийные китайские модели.