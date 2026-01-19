Силы обороны Эстонии продолжают использовать китайские дроны

Силы обороны Эстонии и Кайтселийт продолжают использовать китайские дроны для обучения, несмотря на предупреждения спецслужб о рисках безопасности. Причина — отсутствие доступных по цене и объёму западных альтернатив.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
Чтобы снизить возможные угрозы, программное обеспечение дронов модифицируется, а сами устройства не подключаются к интернету, пишет rus.err.ee.
В США с 2017 года обсуждаются ограничения на использование китайских беспилотников из-за возможной передачи данных производителю. Тем не менее и в Эстонии, и в США именно китайские дроны по-прежнему доминируют как в гражданском секторе, так и в обучении.
По данным Кайтселийта, около трех четвертей учебных дронов имеют китайское происхождение. Это обычные серийные модели, которые применяются для базовой подготовки и визуальной оценки позиций подразделений. «Мы называем их “летающими видеокамерами”», — пояснил начальник подразделения киберзащиты Кайтселийта Андрес Хайрк.
Статья продолжается после рекламы
В Государственном центре оборонных инвестиций подчеркивают, что полностью риски исключить невозможно, однако они минимизируются в сотрудничестве с профильными ведомствами. При этом в Департаменте государственной инфосистемы отмечают, что на сегодняшний день нет подтвержденных данных о передаче китайскими дронами информации в интересах Китая.
По словам представителей Сил обороны, западные и эстонские производители пока не могут предложить дроны, сопоставимые с китайскими по цене и доступности, поэтому в обучении продолжают использоваться серийные китайские модели.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Европейский Союз готовится представить новый масштабный план, направленный на то, чтобы инвестиции со стороны стран-членов и иностранных инвесторов в большей степени направлялись в европейские компании.
Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России. Причиной стало то, что стоимость поставок из РФ оказалась выше внутренних цен на электроэнергию в КНР, пишет российское издание «Коммерсант».
Как выходец из Южной Америки, я испытываю противоречивые чувства в связи с событиями в Венесуэле, пишет работающий в Эстонии инвестиционный гуру родом из Коста-Рики Алехандро Хименес.
Объем производства в обрабатывающей промышленности в ноябре вырос на 4,5%, при этом почти три четверти роста пришлось всего на два вида деятельности.
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.