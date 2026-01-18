Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 18.01.26, 14:45

ЕС готовит масштабный план по усилению поддержки европейских промышленных компаний

Европейский Союз готовится представить новый масштабный план, направленный на то, чтобы инвестиции со стороны стран-членов и иностранных инвесторов в большей степени направлялись в европейские компании.
Сочетание высоких цен на энергоносители, необходимости значительного сокращения выбросов углерода и недобросовестной глобальной конкуренции ставит энергоемкие отрасли в невыгодное положение.
  • Сочетание высоких цен на энергоносители, необходимости значительного сокращения выбросов углерода и недобросовестной глобальной конкуренции ставит энергоемкие отрасли в невыгодное положение.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Это означало бы серьезный отход от доминировавшей до сих пор философии свободной торговли, которая на протяжении десятилетий формировала экономическую политику ЕС, пишет Bloomberg.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.01.26, 12:06
Промышленный сектор оживает, деревообработка и металлургия – в лидерах
По данным Института конъюнктуры за четвертый квартал, экономика пока не достигла удовлетворительного уровня, однако активность в промышленном секторе начинает восстанавливаться.
Новости
  • 27.10.25, 14:00
Кельдо: нам необходима умная промышленность. «Мы должны уметь продавать продукцию по более высокой цене»
Министр промышленности Эркки Кельдо заявил в эфире передачи радио Äripäev «Tööstusuudised eetris», что модель экономического успеха Эстонии – это больше не дешевая рабочая сила, а промышленность.
Новости
  • 06.01.26, 16:36
За ростом в обрабатывающей промышленности стоят лишь несколько компаний. «В прошлом году мы выросли вдвое»
Объем производства в обрабатывающей промышленности в ноябре вырос на 4,5%, при этом почти три четверти роста пришлось всего на два вида деятельности.
ТОП
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
В нынешний ТОП химической промышленности вошли 49 компаний. По сравнению с прошлым годом совокупный оборот отрасли остался примерно на том же уровне — около миллиарда евро, однако суммарная прибыль резко выросла — с 6,6 млн до 49,7 млн евро.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
2
Новости
  • 16.01.26, 18:21
КаПо выдворила из Эстонии гражданина РФ: он «мечтал о российской армии»
3
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро
4
Новости
  • 17.01.26, 07:00
Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад
5
Новости
  • 16.01.26, 08:31
Обжегшийся в Германии деревообработчик обанкротился. «Я поступал правильно»
Часть бизнеса продолжится в новой фирме
6
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли

Последние новости

Новости
  • 18.01.26, 15:45
Глава Банка Латвии: Европа фактически уже находится в состоянии войны с Россией
Новости
  • 18.01.26, 14:45
ЕС готовит масштабный план по усилению поддержки европейских промышленных компаний
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
Новости
  • 18.01.26, 12:19
Трамп угрожает Европе пошлинами, если сделка по Гренландии не найдет поддержки
«На кону мир во всем мире»
ТОП
  • 18.01.26, 11:39
Составлен первый ТОП оборонной промышленности: в списке 19 компаний
Новости
  • 18.01.26, 10:58
Глава Elenger: рынок будет переполнен СПГ, цена на газ снизится
Новости
  • 17.01.26, 15:39
JPMorgan готовится к крупнейшему за десятилетие всплеску на рынке слияний и поглощений в Европе
Волна сделок может дойти и до Эстонии
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров

Сейчас в фокусе

Один из лучших домов Таллинна на 1937 год, дом Трумпа на Пярнуском шоссе, 28. Первые этажи дома занял музыкальный магазин Akord, склад и магазин книг и канцелярии кооператива Töökool, а также отраслевая сберкасса эстонских педагогов – Õpetajate Ühispank. Выше располагались комфортабельные квартиры и офисы.
Новости
  • 17.01.26, 07:00
Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад
Пекарня Mooni, располагавшаяся на улице Вана-Каламая, проработала менее двух лет.
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
Начавшие предпринимательскую деятельность в 18 лет одноклассники Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп рассказали, что поначалу близкие не верили в их бизнес-идею.
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
Чем отличается то, что на картинке, от пафосного фондового рынка?
Биржа
  • 17.01.26, 06:00
Владимир Владимирович Трамп? Уголовное расследование против Пауэлла
В случае сбоя в передаче данных о потреблении расчеты делаются на основе прогнозируемого объема энергии.
Новости
  • 14.01.26, 06:00
На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем
Для того чтобы дела у эстонской пищевой промышленности пошли лучше, потребитель должен снова начать отдавать предпочтение местным продуктам, считает Сирье Потисепп.
Mнения
  • 17.01.26, 12:13
Сирье Потисепп: исчезновение «налогового горба» даст лишь краткосрочный психологический эффект
С критикой Североатлантического альянса неоднократно выступал и президент Франции Эммануэль Макрон.
Новости
  • 17.01.26, 13:02
Франция обсуждает возможность выхода из НАТО из-за США
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026