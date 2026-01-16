Деловые ведомости
  16.01.26, 18:12

Китай остановил закупки российской электроэнергии

Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России. Причиной стало то, что стоимость поставок из РФ оказалась выше внутренних цен на электроэнергию в КНР, пишет российское издание «Коммерсант».
Высоковольтная линия. Фото иллюстративное
  • Высоковольтная линия. Фото иллюстративное
  • Foto: DPA/Scanpix
По информации издания, с 1 января Китай отказался от закупок российской электроэнергии, и в течение текущего года их возобновление маловероятно. Источники газеты утверждают, что КНР не стала покупать даже минимальные объёмы в 12 МВт, предусмотренные контрактом.
Соглашение между Государственной электросетевой корпорацией Китая и российской компанией «Интер РАО», подписанное в 2012 году и рассчитанное до 2037 года, предполагает поставку порядка 100 млрд кВт⋅ч электроэнергии за весь срок действия. Россия экспортировала в Китай избыточную электроэнергию, вырабатываемую на Дальнем Востоке, преимущественно на гидроэлектростанциях «РусГидро».
В период с 2012 по 2020 год «Интер РАО» поставляла в Китай в среднем около 3 млрд кВт⋅ч в год, а в следующие два года объемы выросли примерно до 4,7 млрд кВт⋅ч. Позднее экспорт начал сокращаться, что, по данным издания, было связано с нехваткой мощностей в энергосистеме Дальнего Востока.

Как отмечает «Коммерсант», нынешнее прекращение поставок объясняется тем, что экспортная цена российской электроэнергии превысила уровень внутренних тарифов в Китае. В «Интер РАО» при этом подчёркивают, что ни российская, ни китайская сторона не планируют расторгать контракт. Компания заявила, что сейчас стороны рассматривают различные варианты возобновления торговли электроэнергией.
