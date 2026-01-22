Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,07%317,72
  • OMX Riga0,29%932,87
  • OMX Tallinn0,81%2 073,28
  • OMX Vilnius1,08%1 412,39
  • S&P 5001,16%6 875,62
  • DOW 301,21%49 077,23
  • Nasdaq 1,18%23 224,82
  • FTSE 1000,31%10 169,29
  • Nikkei 2251,73%53 688,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,72
  • 22.01.26, 12:34

Финский производитель кабелей сокращает в Эстонии почти половину штата

Производитель кабелей с финскими владельцами Nestor Cables Baltics сокращает почти половину работников на заводе в Табасалу. Еще год назад компания быстро росла, удвоила выручку и открыла в Табасалу новый завод.
Эстонское подразделение производило для материнской компании волоконно-оптические кабели, используемые при строительстве интернет- и мобильных сетей связи.
  • Foto: Elmo Riig/Sakala/Scanpix
Завод был открыт в середине января прошлого года торжественным мероприятием. На мероприятии присутствовали руководители компании как из Финляндии, так и из США.
