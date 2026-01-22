Финский производитель кабелей сокращает в Эстонии почти половину штата
Производитель кабелей с финскими владельцами Nestor Cables Baltics сокращает почти половину работников на заводе в Табасалу. Еще год назад компания быстро росла, удвоила выручку и открыла в Табасалу новый завод.
Производитель питьевых трубочек из тростника Reed Straw OÜ сокращает сотрудников и приостанавливает деятельность. В компании пояснили, что неравномерная реализация зеленого перехода существенно повлияла на инвестиционную готовность и скорость принятия решений клиентами.
Производитель ветеринарных препаратов Interchemie сокращает почти 30 сотрудников на заводе в Виймси и одновременно запускает новое производственное подразделение в Ласнамяэ, куда планирует нанять до 70 человек. Однако бывшие работники не горят желанием переходить на новый завод.
Впервые после затянувшейся «черной полосы» наступающий год сулит предпринимателям Эстонии скорее возможности, чем трудности. Но для того, чтобы ими воспользоваться, критически важно заблаговременно выйти из режима кризиса и затягивания поясов, пишет финансовый директор Finora Кристи Хыррак.