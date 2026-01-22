Финский производитель кабелей сокращает в Эстонии почти половину штата

Производитель ветеринарных препаратов Interchemie сокращает почти 30 сотрудников на заводе в Виймси и одновременно запускает новое производственное подразделение в Ласнамяэ, куда планирует нанять до 70 человек. Однако бывшие работники не горят желанием переходить на новый завод.