В воскресенье утром в Таллинне приземлился один спецрейс, а в Риге – еще один. Оба были организованы Министерством иностранных дел, чтобы вернуть граждан Эстонии домой. Сегодня из Дубая вылетят еще два, вероятно последние, спецрейса.
Сегодня ранним утром в Таллинне приземлились два, а в Риге – один специальный рейс, организованные Министерством иностранных дел, чтобы помочь гражданам Эстонии и их семьям, имеющим вид на жительство, вернуться домой.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.