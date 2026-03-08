Сегодня из Дубая прибудут два последних спецрейса

В воскресенье утром в Таллинне приземлился один спецрейс, а в Риге – еще один. Оба были организованы Министерством иностранных дел, чтобы вернуть граждан Эстонии домой. Сегодня из Дубая вылетят еще два, вероятно последние, спецрейса.