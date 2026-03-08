Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,33%6 740,02
  • DOW 30−0,95%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−1,24%10 284,75
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,14
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,33%6 740,02
  • DOW 30−0,95%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−1,24%10 284,75
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,14
  • 08.03.26, 12:34

Сегодня из Дубая прибудут два последних спецрейса

В воскресенье утром в Таллинне приземлился один спецрейс, а в Риге – еще один. Оба были организованы Министерством иностранных дел, чтобы вернуть граждан Эстонии домой. Сегодня из Дубая вылетят еще два, вероятно последние, спецрейса.
Эстонское государство возвращает домой с Ближнего Востока последних своих граждан при содействии государственной авиакомпании ОАЭ FlyDubai.
  • Эстонское государство возвращает домой с Ближнего Востока последних своих граждан при содействии государственной авиакомпании ОАЭ FlyDubai.
  • Foto: AFP/Scanpix
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в пресс-релизе, что к настоящему моменту люди из Эстонии, размещенные на пяти спецрейсах, уже находятся дома или едут домой из Риги.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.03.26, 10:14
Три спецрейса прибыли с Ближнего Востока, ожидаются еще четыре
Сегодня ранним утром в Таллинне приземлились два, а в Риге – один специальный рейс, организованные Министерством иностранных дел, чтобы помочь гражданам Эстонии и их семьям, имеющим вид на жительство, вернуться домой.
Новости
  • 06.03.26, 19:01
Министерство иностранных дел организует дополнительные авиарейсы с Ближнего Востока
Первые три спецрейса, организованные Министерством иностранных дел для возвращения граждан Эстонии с Ближнего Востока, были полностью распроданы, и будут запущены новые рейсы.
Новости
  • 05.03.26, 12:12
Застрявшие в Дубае финны завидуют эстонцам
Сотни застрявших в Дубае финнов критикуют действия своего МИДа и в качестве положительного примера приводят эстонцев, которые могут вернуться домой за 400 евро.
Новости
  • 04.03.26, 13:44
Возвращение эстонцев с Ближнего Востока обойдется государству в 1000 евро на человека
Возвращение эстонцев с Ближнего Востока обойдется государству примерно в 1000 евро на человека. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, первый рейс вылетит из Омана завтра.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
2
Новости
  • 06.03.26, 12:25
Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро
3
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
4
Новости
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде
5
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
6
Новости
  • 06.03.26, 07:00
В Нарве упростят получение стартовых пособий для предпринимателей

Последние новости

Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций
Новости
  • 08.03.26, 12:34
Сегодня из Дубая прибудут два последних спецрейса
Новости
  • 08.03.26, 12:25
Маленький остров раскололся на два лагеря: волость хочет продать лесопилку, противники опасаются монополии
Биржа
  • 08.03.26, 10:59
Нефть на пороге 100 долларов: напряженность вокруг Ирана разгоняет рынок
Mнения
  • 07.03.26, 15:10
Вроде бы политика и как бы управление городом дарят нарвитянам все больше поводов грустно посмеяться
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Новости
  • 07.03.26, 12:08
Оказавшиеся в ловушке у берегов Ирана суда выдают себя за китайские, чтобы избежать атак

Сейчас в фокусе

Прием семаглутида может обходиться в 90-200 евро в месяц.
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Что это вы в интернетах сидите, наивные розовые единороги? Работать надо: акулы в костюмах заработали на вашем труде еще недостаточно миллиардов!
Mнения
  • 06.03.26, 17:03
Делов-то: злые старики правят миром, и в Дубае не скрыться. В банке LHV людоеды толкают акции вверх
Иван Анчевский.
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
Станет ли Грег Абель (на фото второй справа) таким же харизматичным руководителем, как ветеран Уоррен Баффет, ежегодно собиравший на встречах акционеров тысячи людей, пока неизвестно.
Инвестор Тоомас
  • 06.03.26, 14:15
Инвестор Тоомас: Баффет ушел, миллиарды остались – рекордная ликвидность скрывает новые риски
Хотя за последние три месяца фонды сокращали позиции в этих акциях, и часть из них, по оценке аналитиков Morningstar, выглядит переоцененной, многие бумаги, напротив, считаются недооцененными.
Биржа
  • 06.03.26, 12:14
Десять акций, от которых избавляются фондовые управляющие
Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026