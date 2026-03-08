Маленький остров раскололся на два лагеря: волость хочет продать лесопилку, противники опасаются монополии
На маленьком острове Рухну, отрезанном от мира морем, разгорелся спор вокруг принадлежащей волости лесопилки. Волостное собрание решило выставить ее на продажу, и это решение раскололо жителей на два лагеря.
Лесопилка на Рухну десять лет простояла без дела, пока в прошлом году ее снова не запустили.
Foto: Erakogu
Остров с населением около 60 человек раскололся надвое, потому что, с одной стороны, именно в волостной лесопилке видят ключ к производству более доступных строительных материалов. С другой стороны, сторонники продажи считают, что лесопилка в собственности волости нарушает принципы добросовестной деловой практики и сама по себе является для волости неоправданным расходом.
