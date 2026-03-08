Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,33%6 740,02
  • DOW 30−0,95%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−1,24%10 284,75
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,14
  08.03.26, 12:25

Маленький остров раскололся на два лагеря: волость хочет продать лесопилку, противники опасаются монополии

На маленьком острове Рухну, отрезанном от мира морем, разгорелся спор вокруг принадлежащей волости лесопилки. Волостное собрание решило выставить ее на продажу, и это решение раскололо жителей на два лагеря.
Лесопилка на Рухну десять лет простояла без дела, пока в прошлом году ее снова не запустили.
  • Foto: Erakogu
Остров с населением около 60 человек раскололся надвое, потому что, с одной стороны, именно в волостной лесопилке видят ключ к производству более доступных строительных материалов. С другой стороны, сторонники продажи считают, что лесопилка в собственности волости нарушает принципы добросовестной деловой практики и сама по себе является для волости неоправданным расходом.
  • 11.07.25, 14:43
Предпринимательница года продала бизнес и переехала на Рухну: «Теперь у меня 60 кур и бычки!»
«Я передала свою компанию несколько месяцев назад. Все ждала, когда же это наконец станет известно. Меня до сих пор ассоциируют с роликовым массажем, но на острове Рухну это больше не так. Здесь я просто Кеэ».
  • 20.07.25, 12:06
Маленький эстонский остров поставил перед собой большую цель к 2030 году
Мечта об острове без дизеля остается целью, но чинить на месте ветрогенератор сложно, поэтому жители Рухну ждут более мощные аккумуляторные батареи, чтобы деревня, работающая на солнечной энергии, не оставалась во тьме.
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
  • 06.03.26, 12:25
Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
  • 06.03.26, 07:00
В Нарве упростят получение стартовых пособий для предпринимателей

  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций
  • 08.03.26, 12:34
Сегодня из Дубая прибудут два последних спецрейса
  • 08.03.26, 12:25
  • 08.03.26, 10:59
Нефть на пороге 100 долларов: напряженность вокруг Ирана разгоняет рынок
  • 07.03.26, 15:10
Вроде бы политика и как бы управление городом дарят нарвитянам все больше поводов грустно посмеяться
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
  • 07.03.26, 12:08
Оказавшиеся в ловушке у берегов Ирана суда выдают себя за китайские, чтобы избежать атак

Прием семаглутида может обходиться в 90-200 евро в месяц.
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Что это вы в интернетах сидите, наивные розовые единороги? Работать надо: акулы в костюмах заработали на вашем труде еще недостаточно миллиардов!
  • 06.03.26, 17:03
Делов-то: злые старики правят миром, и в Дубае не скрыться. В банке LHV людоеды толкают акции вверх
Иван Анчевский.
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
Станет ли Грег Абель (на фото второй справа) таким же харизматичным руководителем, как ветеран Уоррен Баффет, ежегодно собиравший на встречах акционеров тысячи людей, пока неизвестно.
  • 06.03.26, 14:15
Инвестор Тоомас: Баффет ушел, миллиарды остались – рекордная ликвидность скрывает новые риски
Хотя за последние три месяца фонды сокращали позиции в этих акциях, и часть из них, по оценке аналитиков Morningstar, выглядит переоцененной, многие бумаги, напротив, считаются недооцененными.
  • 06.03.26, 12:14
Десять акций, от которых избавляются фондовые управляющие
Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты

