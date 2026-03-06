Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро

На фото — реактивная система залпового огня Hanwha Chunmoo.
Foto: Reuters/Scanpix
Hanwha Aerospace сообщила, что инвестирует в Эстонию 100 млн евро, включая 25 млн евро в строительство местного завода по производству боеприпасов и 23 млн евро в создание центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO).
