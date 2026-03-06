Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,4%6 735,17
  • DOW 30−1,67%47 153,78
  • Nasdaq −1,39%22 432,54
  • FTSE 100−1,43%10 265,1
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,36
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,4%6 735,17
  • DOW 30−1,67%47 153,78
  • Nasdaq −1,39%22 432,54
  • FTSE 100−1,43%10 265,1
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,36
  • 06.03.26, 12:25

Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро

Компания Hanwha, поставляющая Эстонии самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, построит в стране завод по производству боеприпасов, а также инвестирует в сервисный центр.
На фото — реактивная система залпового огня Hanwha Chunmoo.
  • На фото — реактивная система залпового огня Hanwha Chunmoo.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Hanwha Aerospace сообщила, что инвестирует в Эстонию 100 млн евро, включая 25 млн евро в строительство местного завода по производству боеприпасов и 23 млн евро в создание центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 10.02.26, 12:46
Frankenburg заключила соглашение с южнокорейским гигантом оборонной промышленности
Эстонский разработчик зенитных ракет Frankenburg Technologies подписал меморандум о намерениях с южнокорейской компанией Hanwha, поставляющей в Эстонию самоходные гаубицы K9.
Новости
  • 22.12.25, 16:44
Эстония потратит 250 млн евро на закупку ракетных установок у Южной Кореи
Во второй половине следующего года в Эстонию могут поступить как минимум шесть произведенных в Южной Корее многоствольных ракетных установок Chunmoo с дальностью стрельбы до 290 километров.
Новости
  • 04.11.25, 12:40
Инвестиции до 300 млн евро: Эстония готовится к запуску производства боеприпасов
На этой неделе может определится компания, которая начнет производство крупнокалиберных боеприпасов в оборонно-промышленном парке в Пыхья-Кивиыли. Весной государство вело переговоры с тремя известными международными оборонными компаниями.
Новости
  • 23.01.26, 17:34
Привлекшая миллионы оборонная компания ходатайствует о санации
Разрабатывающая программное обеспечение для управления разведданными на базе искусственного интеллектa компания SensusQ подала в суд заявление о санации. В то же время член правления компания уверяет, что делать поспешные выводы не стоит.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
2
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
3
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
4
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
5
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
6
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»

Последние новости

Новости
  • 06.03.26, 16:25
Хейти Хяэль инвестировал миллионы в газовый терминал в Риге
Новости
  • 06.03.26, 16:14
WP: Россия передает Ирану разведданные для ударов по американским военным объектам
Новости
  • 06.03.26, 16:02
Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году
Руководитель компании подал в отставку
Новости
  • 06.03.26, 14:31
Экономика еврозоны в конце прошлого года выросла меньше, чем ожидалось
Инвестор Тоомас
  • 06.03.26, 14:15
Инвестор Тоомас: Баффет ушел, миллиарды остались – рекордная ликвидность скрывает новые риски
Новости
  • 06.03.26, 13:06
Apollo Group Маргуса Линнамяэ направит 30 млн евро в Финляндию
Новости
  • 06.03.26, 12:25
Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро
Биржа
  • 06.03.26, 12:14
Десять акций, от которых избавляются фондовые управляющие

Сейчас в фокусе

«Путешествие в Дубай было перелетом в сказку, посмотреть, как там нефтяные шейхи живут», – вспоминают туроператоры. На фото деловой центр города ночью 3 марта. По данным компании Mintel World, только в первые два дня войны на Ближнем Востоке Иран запустил около 400 ракет и примерно 1000 беспилотников в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Катара и Иордании.
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
Дислоцированный в Выру американский солдат Тэг вечером демонстрирует на танцполе местного паба свои навыки брейка. Его друзья тем временем играют в бильярд.
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Эвакуированный из Дубая во Франкфурт пассажир оказался в центре внимания немецких телекамер; сегодня подобная картина повторится и в Эстонии. Эвакуационный рейс для финнов состоится в конце недели.
Новости
  • 05.03.26, 12:12
Застрявшие в Дубае финны завидуют эстонцам
Низкая ликвидность и, вероятно, ошибка привели к тому, что продавец акций Akola Group недополучил более 15 тысяч евро прибыли, которую получили покупатели.
Биржа
  • 05.03.26, 16:30
15 тыс. евро за одну секунду: покупатели акций литовской Akola Group сегодня могли неплохо заработать
Глава девелоперской компании Liven Андеро Лаур сказал в утренней программе, что в начале кризиса цены на вторичном рынке быстро снизились, тогда как цены на новые проекты остались на прежнем уровне.
Новости
  • 04.03.26, 18:33
Застройщик: покупатели охотятся за новыми квартирами, разница в цене между вторичным рынком и новостройками тает
Въезд на Линнасе теэ, где находится участок, принудительно отчужденный у R.K. Projekt OÜ.
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026