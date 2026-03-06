Назад 06.03.26, 10:34 Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций Харьюский уездный суд признал Ивана Анчевского виновным в нарушении санкций ЕС и назначил ему в качестве наказания лишение свободы на срок три года и шесть месяцев.

Иван Анчевский.

Foto: Youtube

Как сказано в решении суда, Анчевский и его компании ООО "Мелитек" в России и Melitec Europe в Эстонии осуществляли продажу и поставку из Швейцарии в Россию поставку запрещенного европейскими санкциями оборудования.

При этом суд оправдал его по тем статьям обвинения, где указывалось, что в Россию продавались товары двойного назначения. Как пояснил ДВ прокурор Вахур Верте, если бы эта часть была доказана, то это означало бы еще более жесткое нарушение санкций, и тогда Анчевский мог бы получить наказание в виде лишения свободы на десять лет и более.

ООО "Мелитек" всегда заявляет, что его оборудование предназначено для исследований. Однако Верте считает такую трактовку несерьезной: по его мнению, такое оборудование является очень ценным именно с точки зрения ведения военных действий.

"Военные дроны невозможно использовать, если нет высокоточных данных, позволяющих дроном управлять и наводить на цель. Толку от этого дрона, если он упадет через сто метров?", - поясняет прокурор, почему он убежден, что оборудование, которое продавали Melitec Europe и ООО "Мелитек", использовались именно для войны.

Верте пока не знает, будет ли государство обжаловать приговор и выводить дело на уровень Государственного суда - чтобы это понять, прокуратуре нужно прочитать решение.

Анчевский свою вину не признал. Он отказался от официального перевода приговора на русский язык от суда и заявил, что этот перевод ему сделает адвокат. Обжалует ли приговор Анчевский, неизвестно.

До вступления приговора в силу Анчевский останется под стражей. Срок в три года и шесть месяцев, назначенных ему судом, официально стартует с 12 декабря позапрошлого года.