  • OMX Baltic−0,12%313,2
  • OMX Riga0,3%901,64
  • OMX Tallinn−0,05%2 086,94
  • OMX Vilnius−0,44%1 363,7
  • S&P 500−0,56%6 830,71
  • DOW 30−1,61%47 954,74
  • Nasdaq −0,26%22 748,99
  • FTSE 1000,13%10 427,03
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,54
  • 06.03.26, 10:34

Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций

Харьюский уездный суд признал Ивана Анчевского виновным в нарушении санкций ЕС и назначил ему в качестве наказания лишение свободы на срок три года и шесть месяцев.
Иван Анчевский.
  • Иван Анчевский.
  • Foto: Youtube
Как сказано в решении суда, Анчевский и его компании ООО "Мелитек" в России и Melitec Europe в Эстонии осуществляли продажу и поставку из Швейцарии в Россию поставку запрещенного европейскими санкциями оборудования.
При этом суд оправдал его по тем статьям обвинения, где указывалось, что в Россию продавались товары двойного назначения. Как пояснил ДВ прокурор Вахур Верте, если бы эта часть была доказана, то это означало бы еще более жесткое нарушение санкций, и тогда Анчевский мог бы получить наказание в виде лишения свободы на десять лет и более.
ООО "Мелитек" всегда заявляет, что его оборудование предназначено для исследований. Однако Верте считает такую трактовку несерьезной: по его мнению, такое оборудование является очень ценным именно с точки зрения ведения военных действий.

Статья продолжается после рекламы

"Военные дроны невозможно использовать, если нет высокоточных данных, позволяющих дроном управлять и наводить на цель. Толку от этого дрона, если он упадет через сто метров?", - поясняет прокурор, почему он убежден, что оборудование, которое продавали Melitec Europe и ООО "Мелитек", использовались именно для войны.
Верте пока не знает, будет ли государство обжаловать приговор и выводить дело на уровень Государственного суда - чтобы это понять, прокуратуре нужно прочитать решение.
Анчевский свою вину не признал. Он отказался от официального перевода приговора на русский язык от суда и заявил, что этот перевод ему сделает адвокат. Обжалует ли приговор Анчевский, неизвестно.
До вступления приговора в силу Анчевский останется под стражей. Срок в три года и шесть месяцев, назначенных ему судом, официально стартует с 12 декабря позапрошлого года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

