Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,69%314,35
  • OMX Riga−0,24%930,14
  • OMX Tallinn−0,55%2 054,46
  • OMX Vilnius−0,96%1 397,35
  • S&P 5000,00%6 940,01
  • DOW 300,00%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−1,08%10 084,86
  • Nikkei 225−1,11%52 991,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,29
  • 20.01.26, 15:43

Линнамяэ закрывает Vapiano в Литве и сокращает работников

Бренд Vapiano, основанный на итальянской кухне и начавший работу в Литве 15 лет назад, сокращает всех сотрудников и покидает Вильнюс, передает литовская деловая газета Verslo Žinios.
На дворе 2011 год, и Vapiano с эстонскими владельцами открывает двери в Вильнюсе. Теперь же ресторан ждет закрытия в феврале 2026 года.
  • На дворе 2011 год, и Vapiano с эстонскими владельцами открывает двери в Вильнюсе. Теперь же ресторан ждет закрытия в феврале 2026 года.
  • Foto: Vladimiras Ivanovas, Verslo Žinios
С 2019 года бренд Vapiano в странах Балтии и Финляндии принадлежит Apollo Group бизнесмена Маргуса Линнамяэ.
