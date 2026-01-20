Линнамяэ закрывает Vapiano в Литве и сокращает работников

Расположенный в центре Таллинна на Нарвском шоссе торговый центр Foorum под управлением Урмаса Сыйрумаа сменит название на Artius. Однако до весны следующего года, когда центр должен обновиться, многие арендаторы не в силах оставаться на прежних площадях: в условиях и без того сложной экономической ситуации ремонт делает бизнес слишком затратным. Многие уже съехали, а для тех, кто остается, предпринимательская деятельность усложнится.