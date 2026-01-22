Деловые ведомости
  • 22.01.26, 15:02

PRIA выплатит в виде экологических субсидий более 84 млн евро

Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) начал выплаты экологических субсидий. В этом году объем выплат составит 84 млн евро.
Одной из субсидий PRIA является поддержка зон медосбора для пчел.
В конце прошлого года PRIA начал выплаты экологических субсидий, заявки на получение которых были поданы в 2025 году. К настоящему времени перечислено уже 4,34 млн евро, а всего в этом году будет выплачено более 84 млн евро.
