Назад 22.01.26, 15:02 PRIA выплатит в виде экологических субсидий более 84 млн евро Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) начал выплаты экологических субсидий. В этом году объем выплат составит 84 млн евро.

Одной из субсидий PRIA является поддержка зон медосбора для пчел.

Foto: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

В конце прошлого года PRIA начал выплаты экологических субсидий, заявки на получение которых были поданы в 2025 году. К настоящему времени перечислено уже 4,34 млн евро, а всего в этом году будет выплачено более 84 млн евро.