PRIA выплатит в виде экологических субсидий более 84 млн евро

Одной из субсидий PRIA является поддержка зон медосбора для пчел.
Foto: Elmo Riig/Sakala/Scanpix
В конце прошлого года PRIA начал выплаты экологических субсидий, заявки на получение которых были поданы в 2025 году. К настоящему времени перечислено уже 4,34 млн евро, а всего в этом году будет выплачено более 84 млн евро.
Государственные фонды продолжают открывать раунды подачи заявок на разные субсидии и предлагать новые услуги для развития бизнеса. На этот раз в фокусе – предприятия в сфере пищевой промышленности и экспортеры, которым сейчас очень непросто удерживать свои позиции на рынках.