Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,89%309,42
  • OMX Riga−0,23%899,08
  • OMX Tallinn−0,94%2 064,32
  • OMX Vilnius−0,58%1 353,31
  • S&P 500−0,63%6 697,79
  • DOW 30−0,96%47 043,37
  • Nasdaq −0,32%22 316,73
  • FTSE 100−0,64%10 218,93
  • Nikkei 225−5,2%52 728,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,77
  • OMX Baltic−0,89%309,42
  • OMX Riga−0,23%899,08
  • OMX Tallinn−0,94%2 064,32
  • OMX Vilnius−0,58%1 353,31
  • S&P 500−0,63%6 697,79
  • DOW 30−0,96%47 043,37
  • Nasdaq −0,32%22 316,73
  • FTSE 100−0,64%10 218,93
  • Nikkei 225−5,2%52 728,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,77
  • 09.03.26, 16:53

Продавец мебели Masku значительно сократил убыток

В прошлом году продавец мебели Masku ушел в убыток, однако он оказался более чем в три раза меньше, чем годом ранее. Оборот компании вырос, и в этом году она рассчитывает на оживление покупательской активности.
Продавец мебели Masku значительно сократил убыток
  • Foto: Andras Kralla
Эстонская компания Masku Baltic, принадлежащая финскому семейному предприятию, завершила прошлый год с убытком в 175 000 евро при обороте 4,6 млн евро. Годом ранее оборот составлял 4,4 млн евро, а операционный убыток – почти 650 000 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 26.10.25, 15:45
ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали
Для продавцов мебели 2024 год выдался трудным — большинство компаний столкнулось со снижением оборота и сокращением прибыли из-за низкой уверенности потребителей, роста издержек и усиливающегося ценового давления.
Новости
  • 03.06.25, 17:21
IKEA стала бесспорным лидером рынка, один из конкурентов погряз в убытках
IKEA стала бесспорным лидером эстонского мебельного рынка, обойдя конкурентов как по обороту, так и по прибыли, пишет Ärileht.
Новости
  • 18.03.24, 06:15
Известный продавец мебели потерял оборот и столкнулся с убытками
Повышение процентных ставок и рост стоимости жизни нанесли удар по финансовым результатам продавца мебели Masku Baltic OÜ в прошлом году.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.03.26, 12:25
Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро
2
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
3
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
4
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
5
Новости
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде
6
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций

Последние новости

Новости
  • 09.03.26, 16:53
Продавец мебели Masku значительно сократил убыток
Новости
  • 09.03.26, 16:24
Нефтяной кризис подталкивает цены на бензин и дизель к 2 евро за литр
Заправки резко подняли цены
Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
Биржа
  • 09.03.26, 13:57
Облигации Volta SKAI были переподписаны в несколько раз
Биржа
  • 09.03.26, 13:20
Европейские биржи падают, снижается и Таллиннский рынок
Mнения
  • 09.03.26, 12:53
Юлле Эрнитс: в условиях снижения численности населения нужно воспитывать крепкие поколения
Новости
  • 09.03.26, 11:53
Промышленное производство в Эстонии в январе выросло на 5,9%
Новости
  • 09.03.26, 11:32
Цена на природный газ в Европе взлетела еще выше
Утром рост достигал 28%

Сейчас в фокусе

Крупный совладелец Merko Ehitus Тоомас Аннус не в восторге от того, что по соседству с его домом планируют построить крупный ветропарк.
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
Прием семаглутида может обходиться в 90-200 евро в месяц.
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Выставленную на торги Sealine F430 хотели вывезти в Россию, однако это запрещено санкциями.
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций
Иван Анчевский.
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
Компания Magnetic MRO, занимающаяся техническим обслуживанием самолетов, в конце января открыла в Таллиннском аэропорту новый комплекс ангаров общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Теперь Magnetic MRO занимает на территории аэропорта около 30 400 квадратных метров, что делает ее крупнейшим коммерческим клиентом аэропорта.
Новости
  • 06.03.26, 16:02
Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году
Руководитель компании подал в отставку
Лесопилка на Рухну десять лет простояла без дела, пока в прошлом году ее снова не запустили.
Новости
  • 08.03.26, 12:25
Маленький остров раскололся на два лагеря: волость хочет продать лесопилку, противники опасаются монополии
По словам главного инвестора проекта Хейти Хяэля, геополитические изменения последних лет показали, насколько важна диверсифицированная и надежная цепочка поставок энергии.
Новости
  • 06.03.26, 16:25
Хейти Хяэль с партнерами инвестировал миллионы в газовый терминал в Риге
Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026