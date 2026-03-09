Продавец мебели Masku значительно сократил убыток

В прошлом году продавец мебели Masku ушел в убыток, однако он оказался более чем в три раза меньше, чем годом ранее. Оборот компании вырос, и в этом году она рассчитывает на оживление покупательской активности.
Эстонская компания Masku Baltic, принадлежащая финскому семейному предприятию, завершила прошлый год с убытком в 175 000 евро при обороте 4,6 млн евро. Годом ранее оборот составлял 4,4 млн евро, а операционный убыток – почти 650 000 евро.
Для продавцов мебели 2024 год выдался трудным — большинство компаний столкнулось со снижением оборота и сокращением прибыли из-за низкой уверенности потребителей, роста издержек и усиливающегося ценового давления.
