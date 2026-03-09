Облигации Volta SKAI были переподписаны в несколько раз

Компания решила увеличить первоначальный объем эмиссии с 3,5 млн евро до максимально допустимых 5 млн евро.
Foto: Kaupo Kalda
Базовый объем предложения составлял 3,5 млн евро и был переподписан в 3,3 раза. В размещении участвовали 895 инвесторов, подавшие заявки на облигации на общую сумму 11,480 млн евро, сообщила компания в пресс-релизе.
