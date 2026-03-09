Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,89%309,42
  • OMX Riga−0,23%899,08
  • OMX Tallinn−0,94%2 064,32
  • OMX Vilnius−0,58%1 353,31
  • S&P 500−1,2%6 659,43
  • DOW 30−1,52%46 777,62
  • Nasdaq −0,97%22 171,22
  • FTSE 100−1,03%10 179,02
  • Nikkei 225−5,2%52 728,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,56
  • 09.03.26, 13:57

Облигации Volta SKAI были переподписаны в несколько раз

Третья серия облигаций Volta SKAI, дочерней компании Endover, привлекла заявки на подписку на 11,5 млн евро, при этом максимальный объем предложения был превышен более чем в два раза.
Компания решила увеличить первоначальный объем эмиссии с 3,5 млн евро до максимально допустимых 5 млн евро.
  • Компания решила увеличить первоначальный объем эмиссии с 3,5 млн евро до максимально допустимых 5 млн евро.
  • Foto: Kaupo Kalda
Базовый объем предложения составлял 3,5 млн евро и был переподписан в 3,3 раза. В размещении участвовали 895 инвесторов, подавшие заявки на облигации на общую сумму 11,480 млн евро, сообщила компания в пресс-релизе.
Похожие статьи

Новости
  • 05.03.26, 16:58
Эксперт: средний покупатель новостройки в Таллинне – 40-летний требовательный человек
Средний покупатель новостройки в Таллинне – 40-летний человек, который обычно осматривает квартиру дважды и принимает решение о покупке примерно за полтора месяца. При этом чаще всего он ищет трехкомнатную квартиру площадью около 65-80 квадратных метров.
Биржа
  • 25.02.26, 09:41
Volta SKAI приступает к размещению следующей серии облигаций
Дочерняя компания девелопера Endover – Volta SKAI – сегодня начинает третье публичное размещение. Базовый объем выпуска облигаций составляет 3,5 млн евро, а предлагаемая процентная ставка – 8,5%.
Биржа
  • 09.12.25, 12:11
Компания владельца Endover начинает дополнительный выпуск облигаций
Связанная с Endover компания Volta SKAI объявила о дополнительном выпуске облигаций, в ходе которого планирует привлечь до 4 млн евро.
Новости
  • 18.11.25, 16:45
Бывший глава Endover запускает кредитный бизнес: он нацелен на компании, которым отказали банки
Бывший глава девелоперской компании Endover Роберт Лауд вместе соучредителем Estateguru Каспаром Кальювеэ основал кредитное бюро, которое будет предлагать бизнес-кредиты компаниям под залог недвижимости.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.03.26, 12:25
Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро
2
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
3
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
4
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
5
Новости
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде
6
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций

Последние новости

Новости
  • 09.03.26, 16:24
Нефтяной кризис подталкивает цены на бензин и дизель к 2 евро за литр
Заправки резко подняли цены
Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
Биржа
  • 09.03.26, 13:57
Облигации Volta SKAI были переподписаны в несколько раз
Биржа
  • 09.03.26, 13:20
Европейские биржи падают, снижается и Таллиннский рынок
Mнения
  • 09.03.26, 12:53
Юлле Эрнитс: в условиях снижения численности населения нужно воспитывать крепкие поколения
Новости
  • 09.03.26, 11:53
Промышленное производство в Эстонии в январе выросло на 5,9%
Новости
  • 09.03.26, 11:32
Цена на природный газ в Европе взлетела еще выше
Утром рост достигал 28%
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион

Сейчас в фокусе

Крупный совладелец Merko Ehitus Тоомас Аннус не в восторге от того, что по соседству с его домом планируют построить крупный ветропарк.
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
Прием семаглутида может обходиться в 90-200 евро в месяц.
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Выставленную на торги Sealine F430 хотели вывезти в Россию, однако это запрещено санкциями.
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций
Иван Анчевский.
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
Компания Magnetic MRO, занимающаяся техническим обслуживанием самолетов, в конце января открыла в Таллиннском аэропорту новый комплекс ангаров общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Теперь Magnetic MRO занимает на территории аэропорта около 30 400 квадратных метров, что делает ее крупнейшим коммерческим клиентом аэропорта.
Новости
  • 06.03.26, 16:02
Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году
Руководитель компании подал в отставку
Лесопилка на Рухну десять лет простояла без дела, пока в прошлом году ее снова не запустили.
Новости
  • 08.03.26, 12:25
Маленький остров раскололся на два лагеря: волость хочет продать лесопилку, противники опасаются монополии
По словам главного инвестора проекта Хейти Хяэля, геополитические изменения последних лет показали, насколько важна диверсифицированная и надежная цепочка поставок энергии.
Новости
  • 06.03.26, 16:25
Хейти Хяэль с партнерами инвестировал миллионы в газовый терминал в Риге
Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта

