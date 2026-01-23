Назад 23.01.26, 16:18 Чиновник просматривал данные посторонних людей. Патентный департамент начал расследование Когда Анне случайно заметила, что Патентный департамент десятки раз просматривал ее данные в Земельном кадастре, это показалось ей подозрительным. Она спросила департамент, чем вызван такой интерес, и, судя по всему, ее опасения были обоснованными.

Иллюстративное фото.

Foto: Hendrik Osula/Delfi Meedia/Scanpix

Хотя, по словам Анне (имя изменено, редакции известно), она не имела никаких контактов с Патентным департаментом, сервис eesti.ee показывает, что в прошлом году кто-то из ведомства за чуть более чем неделю 24 раза просматривал данные о ее недвижимости в электронном Земельном кадастре.