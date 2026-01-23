Чиновник просматривал данные посторонних людей. Патентный департамент начал расследование
Когда Анне случайно заметила, что Патентный департамент десятки раз просматривал ее данные в Земельном кадастре, это показалось ей подозрительным. Она спросила департамент, чем вызван такой интерес, и, судя по всему, ее опасения были обоснованными.
Хотя, по словам Анне (имя изменено, редакции известно), она не имела никаких контактов с Патентным департаментом, сервис eesti.ee показывает, что в прошлом году кто-то из ведомства за чуть более чем неделю 24 раза просматривал данные о ее недвижимости в электронном Земельном кадастре.
