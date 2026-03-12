Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,14%904,48
  • OMX Tallinn−0,03%2 086,27
  • OMX Vilnius−0,25%1 354,18
  • S&P 500−1,31%6 687,36
  • DOW 30−1,39%46 755,84
  • Nasdaq −1,56%22 360,99
  • FTSE 100−0,47%10 305,15
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,54
  • 12.03.26, 18:57

Прибыль BMW упала до уровня периода пандемии

Немецкий автогигант BMW завершил 2025 год, заметно сдав позиции: операционная прибыль упала до самого низкого уровня со времен коронакризиса. По результатам компании ударили торговые войны и все более жесткая конкуренция на китайском рынке.
  • Foto: dpa/Scanpix
Операционная прибыль BMW за год сократилась на 11,5% и составила 10,2 млрд евро. Чистая прибыль группы снизилась на 3% — до 7,5 млрд евро, а выручка упала на 6,3% — примерно до 133,5 млрд евро.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026