Прибыль BMW упала до уровня периода пандемии

Немецкий автогигант BMW завершил 2025 год, заметно сдав позиции: операционная прибыль упала до самого низкого уровня со времен коронакризиса. По результатам компании ударили торговые войны и все более жесткая конкуренция на китайском рынке.
Foto: dpa/Scanpix
Операционная прибыль BMW за год сократилась на 11,5% и составила 10,2 млрд евро. Чистая прибыль группы снизилась на 3% — до 7,5 млрд евро, а выручка упала на 6,3% — примерно до 133,5 млрд евро.
