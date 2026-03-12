Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,14%904,48
  • OMX Tallinn−0,03%2 086,27
  • OMX Vilnius−0,25%1 354,18
  • S&P 500−1,24%6 691,75
  • DOW 30−1,34%46 774,98
  • Nasdaq −1,47%22 378,41
  • FTSE 100−0,47%10 305,15
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,56
Адвокат: винить ли в ценах на продукты проблемы с конкуренцией?

Если снижение цен на сырье не доходит до полок продовольственных магазинов, это не обязательно означает, что кто-то нарушил правила конкуренции. Юридические нюансы цепочек поставок куда сложнее, но все-таки преодалимы при помощи здравого смысла, пишет партнер адвокатского бюро Tegos Трийну Ярвисте.
«Правила конкуренции придуманы не для того, чтобы усложнять бизнес, а для того, чтобы рынок работал честно. Но если трактовать эти правила слишком широко или слишком узко, искажается именно то, что ими требует защищать», — пишет присяжный адвокат Трийну Ярвисте.
  • Foto: Erakogu
Экономический советник премьер-министра Ардо Ханссон недавно на портале ERR наглядно рассказал о том, что мировые цены на продовольственное сырье снизились, но для потребителя это снижение заметно едва ли. Поднятый им вопрос оправдан и важен.
Не пытаясь примерять на себя роль экономического эксперта, я посмотрю на ситуацию с точки зрения присяжного адвоката, специализирующегося на конкурентном праве. В качестве первых фактов из юридического мира надо выделить два обстоятельства.
Во-первых: несколько месяцев назад Департамент конкуренции начал надзорное производство в отношении шести крупных розничных компаний — Coop, Selver, Prisma, Rimi, Maxima и OG Elektra — чтобы изучить их торговые практики по отношению к поставщикам продуктов питания. По мнению ведомства, опрос, проведенный Департаментом конкуренции, показал, что за последний год большинство поставщиков продуктов сталкивались с недобросовестными торговыми практиками со стороны сетей, хотя использование таких практик запрещено законом.
В конце года Департамент конкуренции также направил участникам рынка предупреждающее письмо. Тема: защита интересов продавцов сельхозпродукции и продуктов питания и соблюдение запрета на обмен информацией, которая наносит ущерб конкуренции, при переговорах о ценах.
Если вы прочитали это вступление и сделали вывод, что ответственность, вероятно, лежит на магазинах, я все же призываю читать дальше.
В чем реальная опасность?
Прежде чем в цепочке поставок начинать указывать пальцем на виновного, посмотрим на ситуацию с юридической точки зрения. Что именно запрещено и что разрешено?
На продукты влияют два отдельных набора юридических правил: классическое конкурентное право и регулирование недобросовестных торговых практик.
