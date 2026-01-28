Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,28%319,72
  • OMX Riga−0,1%935,85
  • OMX Tallinn0,28%2 085,14
  • OMX Vilnius0,43%1 422,8
  • S&P 500−0,01%6 978,03
  • DOW 300,02%49 015,6
  • Nasdaq 0,17%23 857,45
  • FTSE 100−0,52%10 154,43
  • Nikkei 2250,05%53 358,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,5
  28.01.26, 10:13

RIA внедрит Smart‑ID+ в государственной службе аутентификации

Департамент государственных информационных систем (RIA) в конце февраля внедрит в государственной службе аутентификации Smart‑ID+, которая повысит безопасность и удобство входа в электронные сервисы. Решение направлено на предотвращение мошенничества и снижение рисков социальной манипуляции.
RIA внедрит Smart‑ID+ в государственной службе аутентификации
Руководитель отдела электронной идентификации RIA Анна Ыуэкаллас отметила, что государственные механизмы аутентификации должны постоянно обновляться, чтобы соответствовать динамично меняющимся угрозам.
«Smart-ID по-прежнему остается безопасным средством аутентификации, но цифровая среда постоянно меняется. Smart-ID+ – это один из шагов, с помощью которого государство предотвращает все более изощренные схемы мошенничества, добавляя дополнительный уровень защиты в процесс аутентификации. Smart-ID+ позволяет лучше предотвращать риски социальной инженерии и телефонного мошенничества, при этом сохраняя привычный и удобный пользовательский опыт», – сказала Ыуэкаллас.
Smart-ID+ больше не требует ввода личного кода на веб-сайте. Вместо этого сессия входа в систему безопасно связывается с приложением Smart-ID – либо через сканирование QR-кода, либо через прямое соединение между приложениями. Это значительно усложняет мошенникам возможность заставить пользователя подтвердить действия, которые он сам не инициировал.

Smart-ID+ позволяет входить в электронные сервисы двумя способами. При использовании сервисов на компьютере пользователю отображается постоянно меняющийся QR-код. При использовании сервиса на телефоне приложение Smart-ID открывается автоматически, и пользователь подтверждает вход с помощью кода PIN1.
Мошенники постоянно адаптируют свои схемы, и с появлением новых, более безопасных решений они также стараются изменить методы обмана. Поэтому с помощью приложения Smart-ID можно сканировать только QR-коды, предназначенные для входа через Smart-ID, и делать это следует только в том случае, если пользователь сам инициировал процесс входа.
Цифровая идентичность пользователя защищена, если данные для входа известны только ему и PIN-коды не вводятся по указанию посторонних лиц.
Smart-ID+ – это новая функция Smart-ID, разработанная компанией SK ID Solutions. Она доступна только в тех электронных сервисах, где поставщик услуг внедрил ее отдельно. Пользователи смогут воспользоваться функциями Smart-ID+, если приложение Smart-ID на их телефоне обновлено. Если в телефоне включено автоматическое обновление приложений, пользователю не нужно предпринимать дополнительных действий.
