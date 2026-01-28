Назад 28.01.26, 10:13 RIA внедрит Smart‑ID+ в государственной службе аутентификации Департамент государственных информационных систем (RIA) в конце февраля внедрит в государственной службе аутентификации Smart‑ID+, которая повысит безопасность и удобство входа в электронные сервисы. Решение направлено на предотвращение мошенничества и снижение рисков социальной манипуляции.

Руководитель отдела электронной идентификации RIA Анна Ыуэкаллас отметила, что государственные механизмы аутентификации должны постоянно обновляться, чтобы соответствовать динамично меняющимся угрозам.

«Smart-ID по-прежнему остается безопасным средством аутентификации, но цифровая среда постоянно меняется. Smart-ID+ – это один из шагов, с помощью которого государство предотвращает все более изощренные схемы мошенничества, добавляя дополнительный уровень защиты в процесс аутентификации. Smart-ID+ позволяет лучше предотвращать риски социальной инженерии и телефонного мошенничества, при этом сохраняя привычный и удобный пользовательский опыт», – сказала Ыуэкаллас.

Smart-ID+ больше не требует ввода личного кода на веб-сайте. Вместо этого сессия входа в систему безопасно связывается с приложением Smart-ID – либо через сканирование QR-кода, либо через прямое соединение между приложениями. Это значительно усложняет мошенникам возможность заставить пользователя подтвердить действия, которые он сам не инициировал.

Статья продолжается после рекламы

Smart-ID+ позволяет входить в электронные сервисы двумя способами. При использовании сервисов на компьютере пользователю отображается постоянно меняющийся QR-код. При использовании сервиса на телефоне приложение Smart-ID открывается автоматически, и пользователь подтверждает вход с помощью кода PIN1.

Мошенники постоянно адаптируют свои схемы, и с появлением новых, более безопасных решений они также стараются изменить методы обмана. Поэтому с помощью приложения Smart-ID можно сканировать только QR-коды, предназначенные для входа через Smart-ID, и делать это следует только в том случае, если пользователь сам инициировал процесс входа.

Цифровая идентичность пользователя защищена, если данные для входа известны только ему и PIN-коды не вводятся по указанию посторонних лиц.

Smart-ID+ – это новая функция Smart-ID, разработанная компанией SK ID Solutions. Она доступна только в тех электронных сервисах, где поставщик услуг внедрил ее отдельно. Пользователи смогут воспользоваться функциями Smart-ID+, если приложение Smart-ID на их телефоне обновлено. Если в телефоне включено автоматическое обновление приложений, пользователю не нужно предпринимать дополнительных действий.