  • OMX Baltic0,4%292,33
  • OMX Riga−0,02%925,89
  • OMX Tallinn0,09%1 909,03
  • OMX Vilnius0,33%1 275,27
  • S&P 5000,38%6 642,16
  • DOW 300,1%46 138,77
  • Nasdaq 0,59%22 564,23
  • FTSE 1000,65%9 569,29
  • Nikkei 2252,65%49 823,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%92,34
  • 20.11.25, 14:00

Испытывающая финансовые трудности E-Piim намерена привлечь пару десятков миллионов

Молочный кооператив E-Piim столкнулся с трудностями из-за строительства нового завода, стоимость которого выросла почти вдвое. К Рождеству кооператив намерен заключить соглашение об инвестициях в несколько десятков миллионов евро.
Пеэп Петерсон, имеющий опыт работы на министерском посту, спасает молочный кооператив E-Piim.
  • Пеэп Петерсон, имеющий опыт работы на министерском посту, спасает молочный кооператив E-Piim.
  • Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees / Scanpix
