Испытывающая финансовые трудности E-Piim намерена привлечь пару десятков миллионов
Молочный кооператив E-Piim столкнулся с трудностями из-за строительства нового завода, стоимость которого выросла почти вдвое. К Рождеству кооператив намерен заключить соглашение об инвестициях в несколько десятков миллионов евро.
E-Piim Tootmine в 2024 году удвоила выручку до 152 млн евро, а средняя зарплата сотрудников выросла почти наполовину. Однако с нидерландским партнером, участвовавшим в строительстве завода в Пайде, компания спорит в арбитраже из-за миллионов.
Отношения между акционерами сыроварни в Пайде настолько обострились, что ключевой голландский инвестор выставил ультиматум: либо E-Piim выкупает их долю почти за 30 млн, либо они сами получают контрольный пакет за 1 евро.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.