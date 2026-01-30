Окружной суд оправдал Парвеля Пруунсильда и Прийта Хумала по делу о коррупции
Тартуский окружной суд своим сегодняшним решением оставил в силе оправдательный приговор по делу о коррупции в отношении тартуского вице-мэра, члена партии «Отечество», Прийта Хумала и предпринимателя Парвеля Пруунсильда.
Крупный спонсор партии «Отечество», предприниматель Парвел Пруунсильд (слева) и его соратник по партии, который после выборов вновь стал вице-мэром Тарту, Прийт Хумал в сентябре в Тартуском окружном суде.
Foto: Jassu Hertsmann
Криминальная коллегия согласилась с предыдущим решением уездного суда и пришла к выводу, что Прийту Хумалу нельзя вменить нарушение ограничений на совершение служебных действий, равно как и Парвелю Пруунсильду – пособничество такому нарушению.
Уголовное подозрение в отношении партии «Отечество» связано с тем, что Парвел Пруунсильд и Тынис Пальтс привлекли различные юридические и частные лица к осуществлению запрещенных пожертвований в пользу партии. По данным прокуратуры, общая сумма таких пожертвований составляет около 330 000 евро.
Сегодня в Тартуском окружном суде рассматривалось дело о коррупции с участием владельца Bigbank и крупного спонсора партии «Отечество» Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала. В конце заседания с заявлением выступил Пруунсильд, который на протяжении всего процесса в уездном суде в основном молчал.