Окружной суд оправдал Парвеля Пруунсильда и Прийта Хумала по делу о коррупции

Сегодня в Тартуском окружном суде рассматривалось дело о коррупции с участием владельца Bigbank и крупного спонсора партии «Отечество» Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала. В конце заседания с заявлением выступил Пруунсильд, который на протяжении всего процесса в уездном суде в основном молчал.