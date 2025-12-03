Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,35%296,54
  • OMX Riga0,65%930,49
  • OMX Tallinn0,28%1 954,45
  • OMX Vilnius0,2%1 288,21
  • S&P 5000,00%6 829,37
  • DOW 300,00%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 100−0,16%9 686,66
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,65
  • OMX Baltic−0,35%296,54
  • OMX Riga0,65%930,49
  • OMX Tallinn0,28%1 954,45
  • OMX Vilnius0,2%1 288,21
  • S&P 5000,00%6 829,37
  • DOW 300,00%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 100−0,16%9 686,66
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,65
  • 03.12.25, 14:57

Дело «Отечества»: подозрение предъявлено депутату Рийгикогу

Уголовный скандал вокруг партии «Отечество» и Парвела Пруунсильда продолжает набирать обороты: в среду подозрение было предъявлено председателю совета партии и депутату Рийгикогу Марту Маастику.
Март Маастик является членом Рийгикогу и председателем совета партии «Отечество».
  • Март Маастик является членом Рийгикогу и председателем совета партии «Отечество».
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 25.11.25, 15:05
«Отечество» под подозрением: размер запрещенного пожертвования составляет около 330 000 евро
Генеральный секретарь «Отечества» Андрес Метсоя сегодня дал показания по уголовному расследованию в отношении партии, а также получил уведомление о выдвинутом против «Отечества» уголовном подозрении.
Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
Компания Pambos Holding, связанная с бывшим мэром Таллинна и политиком партии «Отечество» Тынисом Пальтсом, не подала отчетность и получила штраф от регистрационного отделения Тартуского уездного суда. Кроме того, компания также является фигурантом уголовного расследования.
Новости
  • 26.11.25, 17:05
Руководство «Отечества» знало о проблемах с финансированием уже много лет назад
Когда четыре года назад в совете партии был поднят вопрос о финансировании «Отечества» через MTÜ Isamaalised, тогдашний генсек Прийт Сибуль предложил решение, как оформить ситуацию корректным для партии образом.
Новости
  • 25.11.25, 19:03
Партия «Отечество» обнародовала предъявленное ей уголовное подозрение
Урмас Рейнсалу: мы полностью отвергаем выдвинутое подозрение
Партия «Отечество» безоговорочно отвергла выдвинутое против нее уголовное подозрение и передала СМИ полный текст обвинения.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
2
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
3
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
4
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
5
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
6
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности

Последние новости

Новости
  • 03.12.25, 14:57
Дело «Отечества»: подозрение предъявлено депутату Рийгикогу
Новости
  • 03.12.25, 14:14
Три года в Superangel: инвестор Кярт Сийлатс покинула фонд
Подсказка
  • 03.12.25, 14:13
Подсказка для инвестора: как сэкономить на комиссиях и налогах
Новости
  • 03.12.25, 12:54
ФОТО: Таллиннский аэропорт инвестирует 75 млн евро в расширение
Новости
  • 03.12.25, 12:12
Центристы и «Отечество» представили кандидатов в вице-мэры
Новости
  • 03.12.25, 11:06
Переговоры Путина с представителями США: соглашения достичь не удалось
Биржа
  • 03.12.25, 10:46
Anthropic с участием Яана Таллинна готовится к выходу на биржу
Mнения
  • 03.12.25, 10:39
Заклятые друзья в Таллинне будут держаться друг за друга до выборов

Сейчас в фокусе

Американка Жаклин Баумер и ее муж Мярт Баумер владеют семью гектарами земли в Вайнупеа.
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
По мнению адвоката SORAINEN Альберта Линнтама, MTÜ можно было бы разрешить делать пожертвования политическим партиям.
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
Рауль Йеэтс предпочитает, чтобы все делалось, как он задумал. Когда фотограф попытался поставить его на фоне кустов, Йеэтс отказался. Хорошо знающий его раллист Отт Тянак замечает: владельца лесов так просто не переубедишь. «Если для него этот куст был буреломом — значит, это бурелом».
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
Новости
  • 01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась
Coop Pank планирует выкупить до 3% всех своих акций.
Биржа
  • 02.12.25, 09:48
Coop Pank готовится к выкупу акций
Много лет сложности с поиском Крууда испытывали также суд, судебные исполнители и банкротные управляющие.
Новости
  • 02.12.25, 15:08
Полиция и суды ищут и не могут найти Оливера Крууда: сам он утверждает, что даже не скрывается
Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025