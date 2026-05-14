14.05.26, 15:21 Премьер-министр пообещал сократить бюджет на пару сотен миллионов евро Реагируя на обеспокоенность центробанка увеличением госдолга, лидер Партии реформ предложил ежегодно сокращать дефицит на 0,5% ВВП – примерно на 200-250 млн евро.

Премьер-министр считает, что сокращать бюджетный дефицит придется уже осенью.

«Банк Эстонии поднял тему сбалансированности бюджета. Поэтому я обращаюсь к оппозиционным партиям: если вы хотите обсуждать это всерьез, давайте не ограничиваться заявлениями, а зафиксируем цель – сокращать [дефицит] на 0,5% ВВП ежегодно. Такой темп не задушит экономический рост. И, вероятно, начинать придется нам самим, иначе получится, что советы мы даем только другим», – сказал премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции правительства.