Премьер-министр пообещал сократить бюджет на пару сотен миллионов евро

Премьер-министр считает, что сокращать бюджетный дефицит придется уже осенью.
«Банк Эстонии поднял тему сбалансированности бюджета. Поэтому я обращаюсь к оппозиционным партиям: если вы хотите обсуждать это всерьез, давайте не ограничиваться заявлениями, а зафиксируем цель – сокращать [дефицит] на 0,5% ВВП ежегодно. Такой темп не задушит экономический рост. И, вероятно, начинать придется нам самим, иначе получится, что советы мы даем только другим», – сказал премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции правительства.
Чаще всего не удается сдерживать растущие государственные расходы и разумно управлять бюджетным процессом с политической точки зрения, отметил бывший председатель Партии реформ и экс-президент Банка Эстонии Сийм Каллас.
