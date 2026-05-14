Решение принято: новым главой Федеральной резервной системы станет Кевин Уорш

Сенат США утвердил Кевина Уорша новым главой Федеральной резервной системы. Голоса разделились 54:45.
- Новый глава ФРС Кевин Уорш хочет вывести сотрудничество центробанка и правительства на новый уровень.
- Foto: IMAGO/Scanpix
Уорш вступает в должность в напряженный период. Пока президент Дональд Трамп настаивает на быстром снижении процентных ставок, ралли цен на нефть, вызванное войной с Ираном, лишило рынки оптимизма. Вопреки ожиданиям Трампа, из‑за опасений инфляции, связанной с подорожанием нефти, инвесторы, напротив, начали закладывать в прогнозы повышение процентных ставок. Сейчас базовая ставка остается в диапазоне 3,50-3,75%.
