Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,14%312,1
  • OMX Riga1,53%896,49
  • OMX Tallinn−0,13%2 110,57
  • OMX Vilnius−0,34%1 442,98
  • S&P 5000,58%7 444,25
  • DOW 30−0,14%49 693,2
  • Nasdaq 1,2%26 402,34
  • FTSE 1000,36%10 362,44
  • Nikkei 225−0,98%62 654,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%85,62
  • OMX Baltic−0,14%312,1
  • OMX Riga1,53%896,49
  • OMX Tallinn−0,13%2 110,57
  • OMX Vilnius−0,34%1 442,98
  • S&P 5000,58%7 444,25
  • DOW 30−0,14%49 693,2
  • Nasdaq 1,2%26 402,34
  • FTSE 1000,36%10 362,44
  • Nikkei 225−0,98%62 654,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%85,62

Решение принято: новым главой Федеральной резервной системы станет Кевин Уорш

Сенат США утвердил Кевина Уорша новым главой Федеральной резервной системы. Голоса разделились 54:45.
Новый глава ФРС Кевин Уорш хочет вывести сотрудничество центробанка и правительства на новый уровень.
  • Новый глава ФРС Кевин Уорш хочет вывести сотрудничество центробанка и правительства на новый уровень.
  • Foto: IMAGO/Scanpix
Уорш вступает в должность в напряженный период. Пока президент Дональд Трамп настаивает на быстром снижении процентных ставок, ралли цен на нефть, вызванное войной с Ираном, лишило рынки оптимизма. Вопреки ожиданиям Трампа, из‑за опасений инфляции, связанной с подорожанием нефти, инвесторы, напротив, начали закладывать в прогнозы повышение процентных ставок. Сейчас базовая ставка остается в диапазоне 3,50-3,75%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.02.26, 10:31
Пеэтер Луйкмель о новом главе ФРС: это компромиссный выбор
Кевин Уорш, кандидат на пост нового главы Федеральной резервной системы, которая определяет важные направления развития экономики США, кажется компромиссным вариантом, заявил руководитель отдела денежно-кредитной политики и внешней экономики Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель.
Новости
  • 31.01.26, 12:17
Трамп выдвинул своего консультанта Кевина Уорша на пост председателя ФРС
Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кевина Уорша на должность ее председателя после того, как в мае завершится срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла. Кандидатуру должен утвердить Сенат США.
Биржа
  • 12.01.26, 10:14
Джером Пауэлл: администрация Трампа угрожает ФРС уголовным преследованием
По словам председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, угрозы уголовного преследования со стороны администрации президента Дональда Трампа представляют собой серьезную эскалацию давления на ФРС, сообщает Bloomberg.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.05.26, 06:00
Новые клиенты скандальной «маклера Языковой»: очередные пострадавшие думают над исками
2
Биржа
  • 12.05.26, 09:06
Wise на бирже США: за падением в первый день последовало ралли на вторичном рынке
3
Новости
  • 13.05.26, 11:40
Над работниками Novaturas нависли сокращения, компания успокаивает
Добавлен комментарий Novatours Eesti
4
Новости
  • 12.05.26, 12:40
Передышка для промышленности: ЕС готов увеличить объем бесплатных квот
5
  • KM
Content Marketing
  • 12.05.26, 16:15
Время пассивных солнечных электростанций истекает: в дневные часы на рынке слишком много электроэнергии
6
Новости
  • 12.05.26, 13:50
Кризис в европейском автопроме привел к сокращениям в Нарве

Последние новости

Новости
  • 14.05.26, 15:21
Премьер-министр пообещал сократить бюджет на пару сотен миллионов евро
Новости
  • 14.05.26, 14:59
AirBaltic завершила первый квартал с убытком в 70 млн евро
Биржа
  • 14.05.26, 14:48
Решение принято: новым главой Федеральной резервной системы станет Кевин Уорш
Новости
  • 14.05.26, 13:27
Криптомиллионеры останутся на свободе: США не стали оспаривать приговор
Новости
  • 14.05.26, 12:53
Погранпункт «Нарва‑1» сокращает график и будет работать в 12‑часовом режиме
Новости
  • 14.05.26, 12:38
Дорогой бензин не остановил водителей: Пярнумаа разгоняет продажи топлива
Новости
  • 14.05.26, 12:00
Премьер-министр Латвии уходит в отставку
Политолог: сформировать новое правительство до выборов будет сложно
Биржа
  • 14.05.26, 11:31
Lightyear открывает криптовалютам путь на инвестиционный счет

Сейчас в фокусе

Дом на улице Ласнамяэ, в котором Иван Матвеев ремонтировал квартиру. Из-за разногласий с подрядчиком закончить работы – например, установить двери – удалось только в 2026 году. Хотя плановым дедлайном был еще канун нового 2025 года.
Новости
  • 13.05.26, 06:00
Новые клиенты скандальной «маклера Языковой»: очередные пострадавшие думают над исками
Работники литовской Novaturas всерьез обеспокоены переменами. Руководство ссылается на ближневосточный кризис.
Новости
  • 13.05.26, 11:40
Над работниками Novaturas нависли сокращения, компания успокаивает
Добавлен комментарий Novatours Eesti
Сергей Гуриев – российский экономист, бывший ректор Российской экономической школы в Москве, в настоящее время профессор Лондонской школы бизнеса. После давления со стороны российских властей в 2013 году он эмигрировал. В интервью Børsen он анализирует состояние российской экономики, находящейся под давлением, и говорит, что время не на стороне путинского режима.
Новости
  • 13.05.26, 11:14
Ведущий российский экономист: «Путин скоро поймет, что время не на его стороне»
Manna la Roosa принадлежит известному ресторанному бизнесмену Стену-Эрику Янтсону, ряд проектов которого в последние месяцы прекратил работу.
Новости
  • 13.05.26, 12:18
Manna la Roosa переезжает с улицы Сауна и обновляет состав владельцев
Производство бронемашины Arquus на заводе компании во Франции. Именно эта компания оспорила в Эстонии закупку бронетехники.
Новости
  • 13.05.26, 08:43
Слишком дешевые бронемашины: конкурент обжаловал тендер в суде
Catwees OÜ, занимающаяся продажей автомобилей Honda, консервативно оценивает рост выручки в этом году из-за войны на Ближнем Востоке.
Новости
  • 13.05.26, 13:38
Автомобильный налог обернулся для Catwees убытком
Большинство компаний, котирующихся в основном списке Таллиннской биржи, завершили бурный первый квартал с результатами лучше прошлогодних. На фото председатель правления Merko Ehitus Eesti Иво Волков на строительстве квартала Arter.
Биржа
  • 13.05.26, 16:30
Большой обзор первого квартала на Таллиннской бирже: двум секторам нанесен болезненный удар
Заканчивается не эпоха солнечной энергии, а именно эпоха пассивных солнечных электростанций. Солнечная энергия не исчезнет, но ее ценность все больше зависит от хранения, активного управления и способности реагировать на рыночную ситуацию.
  • KM
Content Marketing
  • 12.05.26, 16:15
Время пассивных солнечных электростанций истекает: в дневные часы на рынке слишком много электроэнергии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026