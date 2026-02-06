Назад 06.02.26, 12:15 Каллас: Европе стоит обсудить ядерное сдерживание Верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила в интервью финской газете Helsingin Sanomat, что Европе следовало бы начать обсуждение собственного ядерного сдерживания.

Foto: Wiktor Dabkowski

В настоящее время ядерным оружием среди европейских государств располагают только Франция и Соединенное Королевство. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее допускал возможность расширения французского ядерного зонтика для защиты всей Европы. Также сообщалось, что Германия ведет обсуждения с государствами-партнерами по вопросу ядерного сдерживания Европы.

По словам Каллас, ядерное сдерживание могло бы стать темой будущих дискуссий с учетом нынешней ситуации и того факта, что ядерное оружие, по ее оценке, остается единственным действительно функционирующим средством сдерживания. Она подчеркнула, что подобные обсуждения в целом относятся к компетенции государств-членов, однако «также очевидно, что ситуация коренным образом изменилась».

Как отмечает издание, Каллас высказывается по этой теме осторожно и подчеркивает, что распространение ядерного оружия сопряжено с серьезными рисками. Европейские государства, по ее словам, также являются участниками договоров, ограничивающих ядерное оружие.

Статья продолжается после рекламы

Каллас заявила, что Европа стремится к прочным отношениям с Соединенными Штатами, но при этом отметила, что эта великая держава изменилась и ее внимание сегодня сосредоточено не на Европе. В этой связи, по ее словам, Европа, укрепляющая собственные военные возможности, должна выстраивать партнерские отношения по всему миру.

Говоря о возможных мирных переговорах по Украине, Каллас заявила, что не видит необходимости в назначении нового представителя ЕС, поскольку в Европе уже существуют соответствующие институты. Ранее издание Politico сообщало, что в спекуляциях вокруг возможной новой должности называлось имя президента Финляндии Александра Стубба.

При этом Каллас положительно оценила активную роль Стубба, отметив, что важно, чтобы у него была возможность общаться с президентом США Дональдом Трампом, поскольку это, по ее словам, влияет и на высказывания американского лидера.