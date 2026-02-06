Назад 06.02.26, 11:25 Tallinna Vesi увеличила выручку и прибыль В четвертом квартале прошлого года Tallinna Vesi по сравнению с предыдущим периодом увеличила выручку от продаж на 6%, а чистую прибыль на 8%.

По словам главы Tallinna Vesi Александра Тимофеева, рост был обусловлен изменением цен на услуги и повышением эффективности.

Foto: Liis Treimann

Выручка Tallinna Vesi в четвертом квартале прошлого года достигла 18,9 млн евро, увеличившись почти на 6% в годовом сравнении. Чистая прибыль за квартал составила 4,5 млн евро, что на 0,3 млн евро (+8%) больше, чем в четвертом квартале 2024 года, следует из биржевого сообщения.