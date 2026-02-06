Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,3%315,22
  • OMX Riga−0,34%888,92
  • OMX Tallinn−0,15%2 067,02
  • OMX Vilnius−0,8%1 398,19
  • S&P 500−1,23%6 798,4
  • DOW 30−1,2%48 908,72
  • Nasdaq −1,59%22 540,59
  • FTSE 1000,13%10 323,02
  • Nikkei 2250,81%54 253,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,48
  • 06.02.26, 11:25

Tallinna Vesi увеличила выручку и прибыль

В четвертом квартале прошлого года Tallinna Vesi по сравнению с предыдущим периодом увеличила выручку от продаж на 6%, а чистую прибыль на 8%.
По словам главы Tallinna Vesi Александра Тимофеева, рост был обусловлен изменением цен на услуги и повышением эффективности.
  • По словам главы Tallinna Vesi Александра Тимофеева, рост был обусловлен изменением цен на услуги и повышением эффективности.
  • Foto: Liis Treimann
Выручка Tallinna Vesi в четвертом квартале прошлого года достигла 18,9 млн евро, увеличившись почти на 6% в годовом сравнении. Чистая прибыль за квартал составила 4,5 млн евро, что на 0,3 млн евро (+8%) больше, чем в четвертом квартале 2024 года, следует из биржевого сообщения.
