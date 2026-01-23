Борьба за дешевое отопление в Нарве похожа на заговаривание хвори вместо лечения

В воскресенье в Нарве синоптики прогнозируют -20. После теплого декабря январские счета за отопление обещают стать очень болезненными для горожан, несмотря на то, что тариф в этом месяце ниже. Руководители города понимают: с этим надо что-то делать, но сделать тут ничего нельзя. Поэтому – обращения, выступления и совещания, а потом публичные отчеты о них.
- Корреспондент ДВ в Нарве Николай Андреев.
- Foto: Николай Андреев
Лидер оппозиции в Нарвском горсобрании и парламентарий Алексей Евграфов на прошлой неделе спросил в Рийгикогу премьер-министра, готово ли правительство взять на себя политическую ответственность и компенсировать расходы на отопление хотя бы безработным, пенсионерам и многодетным семьям в Нарве. Кристен Михал ответил примерно ничего.
Евграфов также выступил с обращением к Рийгикогу, где описал тяжелую ситуацию с отоплением и призвал правительство ввести целевые пособия. Но что-то мне подсказывает, что вводить пособия только для Нарвы государство не будет.
Мэр Нарвы Катри Райк зашла с другой стороны и заявила, что попросит у правительства субсидию для местных теплосетей, которая позволила бы уменьшить счета за отопление для всех горожан. Мэр сослалась на опыт 2022 года, когда во время скачка цен на энергоносители правительство компенсировало жителям всей Эстонии часть расходов на газ, электричество и отопление выше определенного уровня. Нарвитяне тогда компенсации на отопление не получили, потому что оно в Нарве было дешевым.
Сейчас же Нарва фактически просит подобную компенсацию, но только для себя – в порядке исключения. Ведь в Нарве 42% населения живут в относительной бедности, а цены на отопление большую часть отопительного сезона теперь на 30-40% выше средних по Эстонии, говорят в управе.
Министр финансов Юрген Лиги в свойственной ему манере сразу заявил, что такой компенсации не будет. Потому что тариф – это ответственность Департамента конкуренции, и правительство здесь ничего сделать не может. Да и не хочет, потому что субсидировать потребление нехорошо, добавил Лиги.
Попросить у правительства денег для теплосетей решила созданная в Нарве официальная комиссию по теплу, которая должна была найти решение проблемы роста цены, но нашла только такой вариант – попросить у правительства. Создание этой комиссии вызвало всплеск надежд – а вдруг получится? За два месяца комиссия собиралась дважды, надежд явно поубавилось.
На прошлой неделе комиссия встретилась с руководителями Enefit и Narva Soojusvõrk. Ранее Enefit даже уходил в убыток
из-за отопления Нарвы, так что энергетики проблему тоже понимают, тоже хотят помочь, но тоже сделать ничего не могут.
«Мы полностью зависим от того, работает ли Балтийская электростанция», – сказала мэр Нарвы своим подписчикам в Facebook, отчитываясь об этой встрече.
По ее словам, в январе почти весь месяц станция работала, а это означает, что цена мегаватта тепла будет ниже, чем в декабре, когда город отапливала резервная газовая котельная. Правда, из-за морозной погоды этих мегаватт в январе горожанам потребовалось значительно больше, чем в декабре.
Балтийская «включается» и попутно отапливает город только тогда, когда на энергорынке скандинавских и балтийских стран сильно дорожает электричество. Ну, или когда у нас нет скандинавской энергии.
Оборвать морские электрические кабели EstLink между Финляндией и Эстонией – пожалуй, единственный способ быстро снизить стоимость отопления в Нарве. (Не одобряю, не призываю, не оправдываю и что там еще лучше уточнить в данном случае?) Если серьезно, по всей видимости способа управляемо снизить стоимость нарвского отопления в рамках существующего законодательства просто нет.
Руку рынка за рукав не подергаешь
Отопление в Эстонии – хоть и жизненно важная, хоть и контролируемая Департаментом конкуренции, но все же коммерческая услуга. Город не имел бы права построить свою собственную котельную и установить цены на отопление ниже себестоимости, даже если вообразить, что у города нашлись бы деньги для этого.
Это важно проговорить, поскольку претензии нарвитяне предъявляют не к «невидимой руке рынка», а к властям города и государства, как отметила мэр
Нарвы в разговоре с ERR.
Но есть фактор еще более высокого уровня – декарбонизация экономики Евросоюза и стремление Эстонии быть в этом процессе впереди планеты всей. То есть, отопление, которое за два года подорожало в три раза – результат решений, которые были приняты очень много лет назад на очень высоком уровне и касаются всей европейской экономики. Наверное, Трамп, Си и падение конкурентоспособности из-за дорогой энергии заставят ЕС скорректировать всю эту огромную систему. Но это не точно.
Окончательным спасением сейчас называют новую котельную, которая должна появиться в Нарве то ли через два, то ли через три года. Вероятно, ее тариф на тепло будет близок к тарифу Балтийской электростанции. Прекрасно, это всего вдвое дороже, чем было в 2023-м!
Нынешними средствами, повторюсь, эта болезнь не лечится. Может быть, нарвским политикам стоило бы не заговаривать хворь, а предложить и продвигать в Таллинне какую-то «схему лечения» в виде законопроектов для всей Эстонии? Они могут быть политически неприемлемы для правительства (зеленый переход) или слишком затратны для госбюджета (новые пособия) – может, из этого тоже ничего не получится. Но это лучше, чем просто просить войти в положение и в ответ каждый раз ожидаемо слышать «не положено!»
