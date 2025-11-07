Nordecon получил от государства один из крупнейших заказов на дорожное строительство

Недавно сообщивший об ухудшении финансовых результатов концерн Nordecon объявил о новом заказе.
Foto: Andras Kralla
Согласно контракту, Tariston построит участки дороги Пяэдева–Оргита (на 62,2-64,8 км трассы Таллинн–Пярну–Икла) и Хаймре (на 68,2-70,2 км), а также транспортную развязку. Все объекты будут выполнены в формате автомагистрали с четырьмя полосами движения (2+2).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По мнению лидеров рейтинга строителей инфраструктуры, отрасль ждет резкий спад без Rail Baltica, однако даже этот крупный проект не гарантирует спасения, поскольку рост цен на ресурсы и приостановка государственного финансирования дорожного строительства ведут к убыткам.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».