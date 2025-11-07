Деловые ведомости
  OMX Baltic0,1%292,06
  OMX Riga0,41%918,95
  OMX Tallinn−0,03%1 908,87
  OMX Vilnius0,28%1 262,28
  S&P 500−1,12%6 720,32
  DOW 30−0,84%46 912,3
  Nasdaq −1,9%23 053,99
  FTSE 100−0,52%9 684,77
  Nikkei 225−1,19%50 276,37
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,87
  GBP/EUR0,00%1,13
  EUR/RUB0,00%93,65
  07.11.25, 10:38

Nordecon получил от государства один из крупнейших заказов на дорожное строительство

Компания Tariston, входящая в состав зарегистрированного на Таллиннской бирже концерна Nordecon, заключила с Департаментом транспорта договор на строительство дороги стоимостью около 28 млн евро.
Недавно сообщивший об ухудшении финансовых результатов концерн Nordecon объявил о новом заказе.
  • Недавно сообщивший об ухудшении финансовых результатов концерн Nordecon объявил о новом заказе.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно контракту, Tariston построит участки дороги Пяэдева–Оргита (на 62,2-64,8 км трассы Таллинн–Пярну–Икла) и Хаймре (на 68,2-70,2 км), а также транспортную развязку. Все объекты будут выполнены в формате автомагистрали с четырьмя полосами движения (2+2).
