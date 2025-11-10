Назад 10.11.25, 06:00 У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности Очередной, 19-й пакет санкций ЕС призван еще более осложнить для России ведение войны против Украины, в том числе затруднить финансовые операции. Это несет свои риски и для некоторых жителей Эстонии – но только при особых условиях.

Ближайшая к Эстонии контора находящегося под санкциями ЕС российского Сбербанка находится в Ивангороде. За рекой в тумане – нарвская ратуша.

Foto: Николай Андреев

Теперь европейским компаниям запрещено оказывать связанные с криптовалютами услуги российским и белорусским гражданам – кроме обладателей европейского вида на жительство.

Расширены санкции и на еще пять российских банков. Их услугами пользуются в том числе и некоторые жители Эстонии, независимо от гражданства. Сколько их – неизвестно, но для нарвитян иметь российский счет – нередкое дело. Попали под ограничения и российские платежные системы, которыми пользуется каждый, кто на территории РФ расплачивается в магазинах не наличными.

Нарушение санкций в Эстонии наказуемо в том числе по неосторожности – штрафом или заключением до трех лет, напоминает адвокат Ксения Кравченко, партнер и руководитель отдела международного частного права в юридическом бюро Widen. В целом, наказание за нарушение санкций – до пяти лет тюрьмы или денежный штраф, сообщило Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).

Но является ли нарушением само наличие российской банковской карточки в кармане? ДВ попытались разобраться, что 19-й пакет санкций действительно запрещает в финансовой сфере частным лицам и компаниям, а что по-прежнему является законным. Запрещены ли покупки в российских магазинах? В новом пакете санкций ЕС запретил отправку платежей через системы, созданные Центробанком РФ, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и через Национальную систему платежных карт (НСПК), с помощью которой работают карты «Мир» и выпущенные в РФ еще до войны карты Visa и Mastercard. После того, как Россия отключили от международной платежной системы SWIFT и в ней перестали работать выпущенные в других странах банковские карты, часть жителей Ида-Вирумаа оформили себе счета и сделали карточки в российских банках, которые сейчас оказались под санкциями. Каждый раз, расплачиваясь безналично в любом российском магазине, они используют либо НСПК, либо СБП.

При безналичной оплате в любом российском магазине используется либо НСПК, либо СБП – обе системы теперь под санкциями Евросоюза.

Foto: Николай Андреев

Гражданка Эстонии, живущая в Нарве и пожелавшая остаться анонимной, рассказала ДВ, что оформила российскую банковскую карточку после того, как в РФ перестала работать ее эстонская карта.

«Я могла продолжать делать заказы на маркетплейсе Wildberries и оплачивать их прямо из Эстонии, когда это еще было возможно. Сейчас, к сожалению, моя российская виза закончилась. Еще удобно было покупать какие-то продукты в Ивангороде. А если ехать дальше, например, в Петербург, то заранее снять там жилье без российской карточки сейчас вообще невозможно», – поясняет она.

Российскими платежными системами продолжают пользоваться и россияне, эмигрировавшие в ЕС по политическим причинам и опасающиеся репрессий в России.

«Когда я переехала в Эстонию, у меня оставались деньги на счетах в российских банках – Сбере, Тинькофф банке (теперь Т-Банк), ВТБ и Райффайзене. Я это сделала сознательно. Они могли понадобиться, чтобы что-то по интернету заказать родителям. Можно было бы просто перевести им все остатки, но они не все могут оплатить себе сами, например, покупка железнодорожных билетов им не дается», – рассказала живущая в Таллинне российская эмигрантка, также пожелавшая сохранить анонимность.

Новости о том, что российским гражданам здесь закрывают счета, тоже не вызывают доверия к эстонской банковской системе, замечает она.

«В этом смысле антивоенные эмигранты между двух огней – в России собираются отбирать деньги у иноагентов и вводить всякие ограничения для резидентов недружественных стран, в ЕС – блокировать счета за то, что ты из России. Как-то мы сидели с друзьями, теперь разбросанными по разным странам – Германия, Нидерланды, Кипр, Латвия, Эстония – и рассуждали о том, нарушаем мы санкции, имея счета в российских подсанкционных банках, или нет? Никто точно не понимает, мнения разделились».

«Статья 5ac, которой устанавливается запрет на пользование системой СБП, направлена на участников финансового рынка, а не на частных лиц», – пояснила адвокат Ксения Кравченко.

То есть, 25 января 2026 года, когда вступит в силу запрет на СБП, европейские финансовые компании не смогут связываться с российскими участниками финансового рынка, использующими системы СПБ и «Мир». Но вторая часть этой же статьи запрещает все прямые и непрямые транзакции с несколькими банками из Беларуси, Казахстана и Китая, которые связаны с российскими и также используют СБП и «Мир», отметила адвокат.

«Строго говоря, карточные платежи не считаются транзакциями с банком, но здесь следует отметить, что Европейская комиссия пока не выдала разъяснений по применению указанной статьи, поэтому официальную позицию правоприменителя нужно запрашивать через компетентные органы. С учетом того, что в Эстонии, в отличие от большинства европейских стран, наказуемо нарушение санкций даже по неосторожности, позиция эстонского регулятора может быть более строгой, чем в среднем по Европе», – сказала Ксения Кравченко.

«Если покупка производится на территории РФ, покупатель-частное лицо не может повлиять на то, какие платежные системы используются магазином, и даже не знает об этом, поэтому оснований вменить нарушение санкции мы тут не видим», – добавила Ксения Кравченко.

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB), которое в Эстонии контролирует соблюдение санкций, подтвердило ДВ, что ограничения на СБП, «Мир» и любые другие системы передачи банковских сообщений, созданные Центробанком РФ, действительно касаются только европейских юридических лиц.

С использованием карточек подсанкционных банков ситуация сложнее. Запрещено прямо или косвенно предоставлять денежные средства и экономические ресурсы подсанкционным банкам. Согласно пояснению RAB, при определенных условиях использование их счетов и карточек может квалифицироваться как нарушение санкций.

«Это имеет место, например, при совершении платежа, если в результате оплаты услуг, внесения депозита и других операций денежные средства становятся доступны субъектам санкций, т.е. российскому банку или банку-корреспонденту, выпустившему банковскую карту», – поясняет руководитель отдела коммуникаций и сотрудничества RAB Ынне Метс.

В RAB отметили, что если бюро подозревает кого-то в нарушении санкций, оно обязано информировать следственные органы, и те должны начать расследование.

Криптовалюты и криптолазейки

В приложении к регламенту ЕС, устанавливающему санкции против РФ, теперь есть список криптовалют, которые использовались для обхода санкций и которые запрещено использовать в Евросоюзе всем, независимо от гражданства. Пока в списке только одна криптовалюта – А7А5. Это рублевый стейблкойн, т.е. криптовалюта, привязанная к российскому рублю.