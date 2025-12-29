Цахкна: только ужесточение давления заставит Россию отнестись к переговорам всерьез

В настоящее время нет признаков того, что Россия намеревалась бы напасть на Эстонию, другие страны Балтии или на НАТО в целом. Об этом заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью ERR.
Президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности добиваться «всех поставленных задач» в ходе войны против Украины военным путем, обвинив Киев в нежелании урегулировать конфликт мирными средствами. С таким заявлением он выступил на совещании с руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Расчеты с российскими партнерами будут подвергаться усиленному мониторингу и контролю. Нельзя исключить, что некоторые банки также откажутся от посредничества в платежах или изменят свои условия, предупреждает Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.