Назад 25.02.26, 13:39 Infortar готовится к расширению: в фокусе – Западная Европа и промышленность Компания по управлению активами Infortar продолжает амбициозный рост и активно ищет новые возможности для инвестиций, заявил председатель правления Айн Ханшмидт. Следующей целью, по его словам, станет Западная Европа.

У Infortar есть 220 млн евро свободных средств, которые компания готова инвестировать, сообщил основной акционер компании Айн Ханшмидт.

Foto: Liis Treimann

В интервью радио Äripäev Ханшмидт подчеркнул, что успех последних лет был вызван прежде всего расширением за пределы Эстонии. 80-90% компании доходов поступает с зарубежных рынков. В настоящее время концерн работает в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Финляндии.