Infortar готовится к расширению: в фокусе – Западная Европа и промышленность
Компания по управлению активами Infortar продолжает амбициозный рост и активно ищет новые возможности для инвестиций, заявил председатель правления Айн Ханшмидт. Следующей целью, по его словам, станет Западная Европа.
У Infortar есть 220 млн евро свободных средств, которые компания готова инвестировать, сообщил основной акционер компании Айн Ханшмидт.
В интервью радио Äripäev Ханшмидт подчеркнул, что успех последних лет был вызван прежде всего расширением за пределы Эстонии. 80-90% компании доходов поступает с зарубежных рынков. В настоящее время концерн работает в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Финляндии.
Компания по управлению активами Infortar увеличила выручку в прошлом году на 34%, завершив год почти с 72 млн евро чистой прибыли. Дивиденды концерн планирует выплачивать из расчета 3,02 евро на акцию.
