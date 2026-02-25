Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%317,57
  • OMX Riga0,13%897,54
  • OMX Tallinn0,07%2 084,7
  • OMX Vilnius−0,44%1 397,26
  • S&P 5000,45%6 921,09
  • DOW 300,13%49 240,2
  • Nasdaq 0,99%23 089,44
  • FTSE 1000,77%10 762,97
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,44
  • 25.02.26, 13:39

Infortar готовится к расширению: в фокусе – Западная Европа и промышленность

Компания по управлению активами Infortar продолжает амбициозный рост и активно ищет новые возможности для инвестиций, заявил председатель правления Айн Ханшмидт. Следующей целью, по его словам, станет Западная Европа.
У Infortar есть 220 млн евро свободных средств, которые компания готова инвестировать, сообщил основной акционер компании Айн Ханшмидт.
  • У Infortar есть 220 млн евро свободных средств, которые компания готова инвестировать, сообщил основной акционер компании Айн Ханшмидт.
  • Foto: Liis Treimann
В интервью радио Äripäev Ханшмидт подчеркнул, что успех последних лет был вызван прежде всего расширением за пределы Эстонии. 80-90% компании доходов поступает с зарубежных рынков. В настоящее время концерн работает в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Финляндии.
Деловые ведомости

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

