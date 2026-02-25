Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,32%317,7
  • OMX Riga−0,16%897,16
  • OMX Tallinn−0,36%2 086,14
  • OMX Vilnius−0,66%1 398,4
  • S&P 5000,77%6 890,07
  • DOW 300,76%49 174,5
  • Nasdaq 1,04%22 863,68
  • FTSE 1000,93%10 779,5
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,16
  • 25.02.26, 12:42

Ignitis повышает дивиденды несмотря на падение прибыли

Литовский энергетический концерн Ignitis в прошлом году увеличил оборот, однако прибыль сократилась, а долговая нагрузка достигла рекордного уровня. Правление предложило повысить дивиденды на 3%.
Зарядная станция Ignitis для электромобилей в Ласнамяэ.
  • Зарядная станция Ignitis для электромобилей в Ласнамяэ.
  • Foto: Liis Treimann
В четвертом квартале прошлого года выручка литовского энергетического концерна Ignitis Grupe выросла почти на 2% – до 699,0 млн евро по сравнению с 685,9 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль за квартал сократилась на 50% – до 31,5 млн евро, тогда как в четвертом квартале 2024 года она составляла 62,2 млн евро, следует из финансового отчета компании.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

