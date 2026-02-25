Ignitis повышает дивиденды несмотря на падение прибыли

Литовский энергетический концерн Ignitis в прошлом году увеличил оборот, однако прибыль сократилась, а долговая нагрузка достигла рекордного уровня. Правление предложило повысить дивиденды на 3%.
- Зарядная станция Ignitis для электромобилей в Ласнамяэ.
- Foto: Liis Treimann
В четвертом квартале прошлого года выручка литовского энергетического концерна Ignitis Grupe выросла почти на 2% – до 699,0 млн евро по сравнению с 685,9 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль за квартал сократилась на 50% – до 31,5 млн евро, тогда как в четвертом квартале 2024 года она составляла 62,2 млн евро, следует из финансового отчета компании.
Латвийская компания потребительского кредитования Eleving Group выплачивает вторую часть дивидендов и благодаря доходности около 10% поднимается в число лидеров Балтийской биржи по дивидендной доходности.
Выручка и чистая прибыль литовского энергетического концерна Ignitis в третьем квартале оказались ниже показателей прошлого года, снизившись соответственно на 5,3% и 53,9%.
